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В ЦСР обсудили меры поддержки населения в период пандемии
В ЦСР обсудили меры поддержки населения в период пандемии - РИА Новости, 19.10.2021
В ЦСР обсудили меры поддержки населения в период пандемии
На площадке ЦСР 13 октября состоялась дискуссия на тему "Меры поддержки населения в период пандемии — международный опыт", участники которой обсудили проблемы,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:28
2021-10-19T17:28
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 окт - Медиацентр ЦСР. На площадке ЦСР 13 октября состоялась дискуссия на тему "Меры поддержки населения в период пандемии — международный опыт", участники которой обсудили проблемы, сопутствующие внедрению механизмов поддержки в разных странах, и рассмотрели наиболее эффективные способы их решения.Виктория Павлюшина, руководитель направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР, открывая круглый стол, отметила, что период вынужденных карантинных ограничений характеризовался беспрецедентно высокой ролью государства в урегулировании экономической ситуации."Для смягчения негативных последствий пандемии правительствами зарубежных стран и России были реализованы меры в различных направлениях внутренней политики. Они носили чрезвычайный характер и предусматривали решение в комплексе таких задач, как сохранение бизнеса, поддержка занятости, социальная защита и охрана здоровья населения. Все это было сделано на основе активизации взаимодействия центральных и региональных правительств", — отметила эксперт."Решения принимались чрезвычайно быстро. Для населения в России (особенно — семьям с детьми) были назначены различные выплаты еще в период первой волны. "Ковидные" пособия различным группам населения выплачивают и сейчас. Однако, ключевое отличие от прошлого года состоит в том, что мы отмечаем общую тенденцию увеличения адресности социальных выплат, что не может не получать положительную оценку. О принципах назначения можно спорить, однако общий принцип адресности является безусловно правильным", — подчеркнула Виктория Павлюшина.Международный опыт показал, что перечень мер поддержки как бизнеса, так и населения в России был несколько шире, чем в других странах, подчеркнула Елена Хейфец, советник направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР."В том числе, это произошло за счет принятого "Общенационального плана действий", который включил в себя 515 мероприятий, а совокупное финансирование всего национального плана превысило 6,4 триллиона рублей. Он позволил своевременно реагировать на проблемы и адаптироваться под волатильную экономическую конъюнктуру. России, благодаря принятым мерам, удалось по итогам 2020 года смягчить падение ВВП до 3,1%, в то время как в США этот показатель составил 3,5%, в Германии - 5,0%, в Японии - 5,1%, а в Индии - 7,7%", — резюмировала эксперт.Сергей Сухоставец, операционный директор платформы "Рокет Ворк", поделился: "Вопросы поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии необходимо решать концептуально. Адресная помощь — это хорошо, но её объемы ограничены и тот факт, что обсуждаются реальные инструменты повышения эффективности производительности труда (такие, как платформенная занятость и поддержка удалённого формата работы) — это взгляд в будущее".Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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пресс-релизы
17:28 19.10.2021
 

В ЦСР обсудили меры поддержки населения в период пандемии

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛюди едут в поезде Московского метрополитена
Люди едут в поезде Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт - Медиацентр ЦСР. На площадке ЦСР 13 октября состоялась дискуссия на тему "Меры поддержки населения в период пандемии — международный опыт", участники которой обсудили проблемы, сопутствующие внедрению механизмов поддержки в разных странах, и рассмотрели наиболее эффективные способы их решения.
Виктория Павлюшина, руководитель направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР, открывая круглый стол, отметила, что период вынужденных карантинных ограничений характеризовался беспрецедентно высокой ролью государства в урегулировании экономической ситуации.
"Для смягчения негативных последствий пандемии правительствами зарубежных стран и России были реализованы меры в различных направлениях внутренней политики. Они носили чрезвычайный характер и предусматривали решение в комплексе таких задач, как сохранение бизнеса, поддержка занятости, социальная защита и охрана здоровья населения. Все это было сделано на основе активизации взаимодействия центральных и региональных правительств", — отметила эксперт.
"Решения принимались чрезвычайно быстро. Для населения в России (особенно — семьям с детьми) были назначены различные выплаты еще в период первой волны. "Ковидные" пособия различным группам населения выплачивают и сейчас. Однако, ключевое отличие от прошлого года состоит в том, что мы отмечаем общую тенденцию увеличения адресности социальных выплат, что не может не получать положительную оценку. О принципах назначения можно спорить, однако общий принцип адресности является безусловно правильным", — подчеркнула Виктория Павлюшина.
Международный опыт показал, что перечень мер поддержки как бизнеса, так и населения в России был несколько шире, чем в других странах, подчеркнула Елена Хейфец, советник направления "Экономика и социальное развитие" ЦСР.
"В том числе, это произошло за счет принятого "Общенационального плана действий", который включил в себя 515 мероприятий, а совокупное финансирование всего национального плана превысило 6,4 триллиона рублей. Он позволил своевременно реагировать на проблемы и адаптироваться под волатильную экономическую конъюнктуру. России, благодаря принятым мерам, удалось по итогам 2020 года смягчить падение ВВП до 3,1%, в то время как в США этот показатель составил 3,5%, в Германии - 5,0%, в Японии - 5,1%, а в Индии - 7,7%", — резюмировала эксперт.
Сергей Сухоставец, операционный директор платформы "Рокет Ворк", поделился: "Вопросы поддержки бизнеса и населения в условиях пандемии необходимо решать концептуально. Адресная помощь — это хорошо, но её объемы ограничены и тот факт, что обсуждаются реальные инструменты повышения эффективности производительности труда (такие, как платформенная занятость и поддержка удалённого формата работы) — это взгляд в будущее".
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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