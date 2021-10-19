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Голикова предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения

Голикова предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать предлагаемые меры с учетом анализа эпидситуации. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:11

2021-10-19T14:11

2021-10-19T14:42

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать предлагаемые меры с учетом анализа эпидситуации.Ранее во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября. "Уважаемый Михаил Владимирович, это очень сложные решения, которые мы предлагаем. Наверное, они не всем покажутся, может быть, необходимыми, но для нас, с учетом анализа эпидситуации, с учетом того, как это сегодня распространяется по территории Российской Федерации, с учетом того, как, мы видим, развивается ситуация в других странах, и что в ближайшее время многие из них тоже находятся под риском распространения и увеличения заболеваемости, просим эти предложения поддержать и обратиться к главе государства", - сказала Голикова, обращаясь у Мишустину.Также она предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей."Кроме того, я бы хотела обратить внимание на некоторые дополнительные меры финансовой поддержки системы здравоохранения, которые предлагаются в ближайшие дни принять по вашим поручениям. Первое, это дополнительная поддержка системы обязательного медицинского страхования. Когда последний раз по вашему поручению мы принимали такое решения, оно действовало у нас до 1 октября. На сегодняшний день Минздравом совместно с министерством финансов согласован объем дополнительной финансовой поддержки в объеме 56 миллиардов рублей для того, чтобы обеспечить систему обязательного медицинского страхования",- сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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