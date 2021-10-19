14:11 19.10.2021 (обновлено: 14:42 19.10.2021)
Голикова предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения
Голикова предложила поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова попросила премьер-министра РФ Михаила Мишустина поддержать предлагаемые меры с учетом анализа эпидситуации.
Ранее во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября.
"Уважаемый Михаил Владимирович, это очень сложные решения, которые мы предлагаем. Наверное, они не всем покажутся, может быть, необходимыми, но для нас, с учетом анализа эпидситуации, с учетом того, как это сегодня распространяется по территории Российской Федерации, с учетом того, как, мы видим, развивается ситуация в других странах, и что в ближайшее время многие из них тоже находятся под риском распространения и увеличения заболеваемости, просим эти предложения поддержать и обратиться к главе государства", - сказала Голикова, обращаясь у Мишустину.
Также она предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей.
"Кроме того, я бы хотела обратить внимание на некоторые дополнительные меры финансовой поддержки системы здравоохранения, которые предлагаются в ближайшие дни принять по вашим поручениям. Первое, это дополнительная поддержка системы обязательного медицинского страхования. Когда последний раз по вашему поручению мы принимали такое решения, оно действовало у нас до 1 октября. На сегодняшний день Минздравом совместно с министерством финансов согласован объем дополнительной финансовой поддержки в объеме 56 миллиардов рублей для того, чтобы обеспечить систему обязательного медицинского страхования",- сказала Голикова на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.