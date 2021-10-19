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Воробьев поручил главе Минсельхоза Подмосковья поддерживать аграриев
Воробьев поручил главе Минсельхоза Подмосковья поддерживать аграриев - РИА Новости, 19.10.2021
Воробьев поручил главе Минсельхоза Подмосковья поддерживать аграриев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья оказывать своевременную поддержку аграриям... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:49
2021-10-19T12:49
2021-10-19T12:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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КРАСНОГОРСК, 19 окт – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья оказывать своевременную поддержку аграриям региона в целях постоянного развития отрасли.Глава областного Минсельхоза сообщил, что область по предварительным итогам занимает первое место в стране по производству столовой свеклы, капусты и моркови и на втором месте по ягодам и тепличным огурцам. В сельскохозяйственном обороте задействованы около 900 тысяч гектаров земли."Во все времена и века, сельское хозяйство Московской области играло заметную роль так как использовались самые передовые технологии. Поэтому прошу вас, максимально разбираться в предмете, и оказывать поддержку тем, кто вносит заметную лепту в развитие агробизнеса", - обратился Воробьев к министру на заседании правительства региона во вторник.При этом он отметил, что нужно поддерживать предприятия не только по производству, но и по переработке культур, чтобы иметь дополнительные рабочие места, налоги и максимальный эффект от каждого гектара.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), андрей воробьев
КРАСНОГОРСК, 19 окт – РИА Новости
. Губернатор Московской области Андрей Воробьев
поручил министру сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья
оказывать своевременную поддержку аграриям региона в целях постоянного развития отрасли.
Глава областного Минсельхоза сообщил, что область по предварительным итогам занимает первое место в стране по производству столовой свеклы, капусты и моркови и на втором месте по ягодам и тепличным огурцам. В сельскохозяйственном обороте задействованы около 900 тысяч гектаров земли.
"Во все времена и века, сельское хозяйство Московской области играло заметную роль так как использовались самые передовые технологии. Поэтому прошу вас, максимально разбираться в предмете, и оказывать поддержку тем, кто вносит заметную лепту в развитие агробизнеса", - обратился Воробьев к министру на заседании правительства региона во вторник.
При этом он отметил, что нужно поддерживать предприятия не только по производству, но и по переработке культур, чтобы иметь дополнительные рабочие места, налоги и максимальный эффект от каждого гектара.
"Наша задача - бесплатно дать фермерам землю для того, чтобы каждый мог реализовать свои программы, внести лепту в производство нужных продуктов и обеспечить занятость", - сказал Воробьев.