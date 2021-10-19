https://ria.ru/20211019/perepis-1755266090.html
Посольство Великобритании в Киеве осудило перепись населения в Крыму
Посольство Великобритании в Киеве осудило перепись населения в Крыму - РИА Новости, 19.10.2021
Посольство Великобритании в Киеве осудило перепись населения в Крыму
Посольство Великобритании в Киеве поддержало территориальную целостность Украины на фоне проведения Россией переписи населения в Крыму. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:14
2021-10-19T18:14
2021-10-19T18:14
в мире
украина
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КИЕВ, 19 окт - РИА Новости. Посольство Великобритании в Киеве поддержало территориальную целостность Украины на фоне проведения Россией переписи населения в Крыму.Ранее посольство США на Украине заявило, что Вашингтон осуждает проведение Россией переписи населения на территории Крыма и расценивает эти действия как попытку подорвать независимость Украины."Планы России по проведению переписи населения в Крыму не меняют того факта, что Крым - это Украина. Мы подтверждаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины", - сообщила пресс-служба посольства Великобритании в Twitter.Ранее ЕС также осудил проведение в России переписи населения в Крыму. Позже МИД РФ, комментируя реакцию ЕС на перепись в Крыму, назвал это заезженной пластинкой в жанре параллельного мира. А первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым не нуждается в оценках переписи населения со стороны Евросоюза, процесс учета людей в регионе будет проведен, несмотря на различные провокационные заявления извне.
https://ria.ru/20211016/perepis-1754838600.html
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в мире, украина, киев, республика крым, великобритания, всероссийская перепись населения, россия
Посольство Великобритании в Киеве осудило перепись населения в Крыму
Британское посольство поддержало целостность Украины на фоне переписи населения в Крыму