https://ria.ru/20211019/palestina-1755188212.html

Израиль предоставил законный статус четырем тысячам палестинцев

Израиль предоставил законный статус четырем тысячам палестинцев - РИА Новости, 19.10.2021

Израиль предоставил законный статус четырем тысячам палестинцев

Израиль одобрил предоставление законного статуса 4 тысячам палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, которые раньше по различным причинам не... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:18

2021-10-19T13:18

2021-10-19T13:18

в мире

израиль

палестина

хамас

западный берег реки иордан

бени ганц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733699567_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3e909b2974259c97a1dc882baee7f1db.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израиль одобрил предоставление законного статуса 4 тысячам палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, которые раньше по различным причинам не имели документов, сообщил в Twitter министр обороны Бени Ганц."Сегодня утром в рамках гуманитарной гражданской операции я одобрил обновление сведений о примерно 4000 палестинцах в Иудее и Самарии (Западный берег - ред.) в регистре палестинского населения. Это жители, которые много лет жили в Иудее и Самарии, но по разным причинам не имели права на получение документов. Этот шаг является частью моей политики по укреплению экономики и улучшению жизни палестинцев в Иудее и Самарии", - говорится в публикации.Речь идёт о палестинцах, которые много лет проживали на Западном берегу реки Иордан, но не имели законного статуса, в частности, бежали из сектора Газа на Западный берег после прихода к власти движения ХАМАС, не получили документы при рождении, не обновили свой статус после вступления в брак с гражданами Палестинской автономии, или выехали с территории автономии и вернулись, потеряв регистрацию. Получение законного статуса позволит им выезжать за границу, получать разрешение на работу в Израиле.Согласно соглашениям между Израилем и Палестиной, регистр находится в ведении палестинских властей, но для подобных решений необходимо разрешение еврейского государства.

https://ria.ru/20211016/golodovka-1754883518.html

израиль

палестина

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, израиль, палестина, хамас, западный берег реки иордан, бени ганц