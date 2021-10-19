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Израиль предоставил законный статус четырем тысячам палестинцев
Израиль предоставил законный статус четырем тысячам палестинцев - РИА Новости, 19.10.2021
Израиль предоставил законный статус четырем тысячам палестинцев
Израиль одобрил предоставление законного статуса 4 тысячам палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, которые раньше по различным причинам не... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:18
2021-10-19T13:18
в мире
израиль
палестина
хамас
западный берег реки иордан
бени ганц
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израиль одобрил предоставление законного статуса 4 тысячам палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, которые раньше по различным причинам не имели документов, сообщил в Twitter министр обороны Бени Ганц."Сегодня утром в рамках гуманитарной гражданской операции я одобрил обновление сведений о примерно 4000 палестинцах в Иудее и Самарии (Западный берег - ред.) в регистре палестинского населения. Это жители, которые много лет жили в Иудее и Самарии, но по разным причинам не имели права на получение документов. Этот шаг является частью моей политики по укреплению экономики и улучшению жизни палестинцев в Иудее и Самарии", - говорится в публикации.Речь идёт о палестинцах, которые много лет проживали на Западном берегу реки Иордан, но не имели законного статуса, в частности, бежали из сектора Газа на Западный берег после прихода к власти движения ХАМАС, не получили документы при рождении, не обновили свой статус после вступления в брак с гражданами Палестинской автономии, или выехали с территории автономии и вернулись, потеряв регистрацию. Получение законного статуса позволит им выезжать за границу, получать разрешение на работу в Израиле.Согласно соглашениям между Израилем и Палестиной, регистр находится в ведении палестинских властей, но для подобных решений необходимо разрешение еврейского государства.
https://ria.ru/20211016/golodovka-1754883518.html
израиль
палестина
западный берег реки иордан
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в мире, израиль, палестина, хамас, западный берег реки иордан, бени ганц
13:18 19.10.2021
 
Израиль предоставил законный статус четырем тысячам палестинцев

Израиль одобрил законный статус четырех тысяч палестинцев, живущих на Западном берегу

© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкДети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун
Дети у дома, разрушенного в результате бомбардировки на северо-востоке сектора Газа в городе Бейт-Ханун - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 окт - РИА Новости. Израиль одобрил предоставление законного статуса 4 тысячам палестинцев, проживающих на Западном берегу реки Иордан, которые раньше по различным причинам не имели документов, сообщил в Twitter министр обороны Бени Ганц.
"Сегодня утром в рамках гуманитарной гражданской операции я одобрил обновление сведений о примерно 4000 палестинцах в Иудее и Самарии (Западный берег - ред.) в регистре палестинского населения. Это жители, которые много лет жили в Иудее и Самарии, но по разным причинам не имели права на получение документов. Этот шаг является частью моей политики по укреплению экономики и улучшению жизни палестинцев в Иудее и Самарии", - говорится в публикации.
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Речь идёт о палестинцах, которые много лет проживали на Западном берегу реки Иордан, но не имели законного статуса, в частности, бежали из сектора Газа на Западный берег после прихода к власти движения ХАМАС, не получили документы при рождении, не обновили свой статус после вступления в брак с гражданами Палестинской автономии, или выехали с территории автономии и вернулись, потеряв регистрацию. Получение законного статуса позволит им выезжать за границу, получать разрешение на работу в Израиле.
Согласно соглашениям между Израилем и Палестиной, регистр находится в ведении палестинских властей, но для подобных решений необходимо разрешение еврейского государства.
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В миреИзраильПалестинаХамасЗападный берег реки ИорданБени Ганц
 
 
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