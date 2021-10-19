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Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне
Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне - РИА Новости, 19.10.2021
Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне
Часть агентов ФБР покидает вашингтонский особняк родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски после многочасового обыска, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T23:34
2021-10-19T23:34
2021-10-19T23:34
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олег дерипаска
фбр
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Часть агентов ФБР покидает вашингтонский особняк родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски после многочасового обыска, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ФБР подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.Сотрудники ФБР один за одним выходят из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, выносят оборудование и уезжают на машинах.На вопрос журналистов, закончен ли обыск, один из сотрудников ответил: "Еще пару часов".Обыск продолжается с утра по местному времени, его причины правоохранительные органы не объясняют.
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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр
Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне
Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне после обыска