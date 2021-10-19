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Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне

Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне - РИА Новости, 19.10.2021

Некоторые сотрудники ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Вашингтоне

Часть агентов ФБР покидает вашингтонский особняк родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски после многочасового обыска, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T23:34

2021-10-19T23:34

2021-10-19T23:34

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олег дерипаска

фбр

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Часть агентов ФБР покидает вашингтонский особняк родственников российского бизнесмена Олега Дерипаски после многочасового обыска, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ФБР подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.Сотрудники ФБР один за одним выходят из двухэтажного дома в фешенебельном районе американской столицы, выносят оборудование и уезжают на машинах.На вопрос журналистов, закончен ли обыск, один из сотрудников ответил: "Еще пару часов".Обыск продолжается с утра по местному времени, его причины правоохранительные органы не объясняют.

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в мире, сша, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, фбр