https://ria.ru/20211019/obsuzhdenie-1755135835.html

Представители Японии и США обсудили ракетные запуски Пхеньяна, сообщили СМИ

Представители Японии и США обсудили ракетные запуски Пхеньяна, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.10.2021

Представители Японии и США обсудили ракетные запуски Пхеньяна, сообщили СМИ

Высокопоставленные представители правительств Японии и США по КНДР провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили проведение Пхеньяном... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T07:26

2021-10-19T07:26

2021-10-19T07:26

в мире

сша

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

фумио кисида

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ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Высокопоставленные представители правительств Японии и США по КНДР провели во вторник телефонный разговор, в ходе которого обсудили проведение Пхеньяном очередных ракетных испытаний, а также договорились о дальнейшем взаимодействии по данному направлению, сообщило агентство Киодо.Подробности беседы, а также имена участников диалога пока не уточняются.Ранее во вторник южнокорейские военные уведомили о том, что КНДР произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Позже было уточнено, что была испытана баллистическая ракета. Согласно данным агентства Ренхап, не исключается вероятность того, что это была баллистическая ракета подводных лодок (БРПЛ).В свою очередь, японская береговая охрана заявила, что снаряд упал примерно в 10.38 по местному времени (04.38 мск), однако не уточнила локацию.Премьер Японии Фумио Кисида заявил, что со стороны КНДР было произведено два пуска.

https://ria.ru/20211019/ugroza-1755134456.html

сша

япония

кндр (северная корея)

пхеньян

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в мире, сша, япония, кндр (северная корея), пхеньян, фумио кисида