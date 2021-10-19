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У отеля с сотрудниками ОБСЕ в Донецке установили знак "Слепые пешеходы"

У отеля с сотрудниками ОБСЕ в Донецке установили знак "Слепые пешеходы" - РИА Новости, 19.10.2021

У отеля с сотрудниками ОБСЕ в Донецке установили знак "Слепые пешеходы"

Активисты, протестующие в Донецке возле гостиницы, где размещаются представители ОБСЕ, установили новую версию дорожного знака "слепые пешеходы", которой... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T17:54

2021-10-19T17:54

2021-10-19T17:54

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ДОНЕЦК, 19 окт - РИА Новости. Активисты, протестующие в Донецке возле гостиницы, где размещаются представители ОБСЕ, установили новую версию дорожного знака "слепые пешеходы", которой выразили свое отношение к работе организации, передает корреспондент РИА Новости.Акция протеста возле гостиницы в Донецке проходит с 14 октября. Собравшиеся выражают недовольство действиями наблюдателей в момент задержания представителя ЛНР в СЦКК украинскими силовиками. Спустя время сотрудники ОБСЕ провели ряд встреч с представителями СЦКК и полпредом ДНР на переговорах Натальей Никоноровой.Возле здания гостиницы, где проходит акция протеста, активисты установили знак с изображением черных круглых очков, под которыми располагается название организации - "ОБСЕ". Композиция представляет собой гибрид знака "слепые пешеходы" и логотип наблюдательной миссии. Как пояснили участники акции, тем самым они высказались о "качестве работы наблюдателей".В минувшую среду в ЛНР заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК Андрея Косяка. В Киеве утверждают, что задержали сотрудника ведомства, потому что он проводил разведку позиций украинских силовиков. В ЛНР опровергли эту информацию. Народная милиция ЛНР обвинила спецслужбы Украины в пытках и применении психотропных веществ при допросе представителя ЛНР, а СММ ОБСЕ - в бездействии в вопросе его освобождения. Представительство ЛНР в СЦКК прекратило все контакты с Киевом, а также отозвало все гарантии безопасности, ранее данные на работы у линии соприкосновения, и ограничило передвижение патрулей по ряду маршрутов.

https://ria.ru/20211013/lnr-1754434848.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, сцкк, ситуация в днр и лнр