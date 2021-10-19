https://ria.ru/20211019/novosibirsk-1755138008.html

Поведение подростков у Вечного огня в Новосибирске обсудят в школах

Поведение подростков у Вечного огня в Новосибирске обсудят в школах - РИА Новости, 19.10.2021

Поведение подростков у Вечного огня в Новосибирске обсудят в школах

Власти Новосибирска поручат обсудить с детьми во всех городских школах на классных часах поведение подростков у Вечного огня в сквере Монумента славы, а также... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T08:15

2021-10-19T08:15

2021-10-19T08:15

общество

кировский район

новосибирск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

анатолий локоть

россия

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НОВОСИБИРСК, 19 окт - РИА Новости. Власти Новосибирска поручат обсудить с детьми во всех городских школах на классных часах поведение подростков у Вечного огня в сквере Монумента славы, а также разберутся с бездействием ЧОПа, сообщил мэр Анатолий Локоть на аппаратном совещании во вторник.В минувшие выходные в паблике "АСТ-54" соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором один подросток лежит в чаше Вечного огня, второй сидит рядом и курит вейп. Третий ребенок бегает вокруг, собирает монеты и кидает их в чашу. Следователи СК организовали проверку, а председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему результаты."Придаю большое значение расследованию причин, приведших к этому, и проведению определенной воспитательной работы на этом примере… Важно, чтобы это не ограничилось дежурными мероприятиями, а действительно обсудить среди учеников, создать оценку у ребятишек подобным действиям", - сказал Локоть.Заммэра Валерий Шварцкопп доложил, что попавшие на видео подростки оказались учениками 7-го и 8-го классов школ Кировского района Новосибирска. Он отметил, что 20 октября состоится заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних, на которой всем образовательным учреждениям Новосибирска будет поручено обсудить ситуацию с учащимися на классных часах.Локоть напомнил, что Монумент славы - особый объект, и рассказал об инциденте в начале 1970-х, когда выстрелами был ранен в ногу стоявший в карауле около него школьник. "Я сам принимал участие в несении караула, будучи школьником. Именно в моем подростковом возрасте это ЧП было… Этой прививки хватило на весь советский период. Сейчас мы живем в иное время, но, тем не менее, мы должны заботиться о том, чтобы мы растили патриотов нашей страны и воспитывали в них соответствующее отношение к нашей памяти", - сказал градоначальник.Он также поручил провести подробное расследование и выяснить, почему не сработали муниципальные службы безопасности и почему частное охранное предприятие, отвечающее за охрану сквера, узнало эту информацию от властей, а власти – из средств массовой информации."Где наши видеокамеры? Куда они смотрят, и как в целом работает система безопасности в данном случае в сквере Монумента славы? Прошу расписать эти поручения. Сроки поставить предельно сжатые. Думаю, недели хватит на все эти разбирательства. Считаю, что с ЧОПом надо расторгать все отношения и дальше предъявлять соответствующие требования к профессионализму к охране, которые мы предъявляем к обеспечению безопасности на улицах города и таких объектах, как Монумент славы", - добавил Локоть.

https://ria.ru/20211017/podrostok-1754957143.html

кировский район

новосибирск

россия

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общество, кировский район, новосибирск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), анатолий локоть, россия