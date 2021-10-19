https://ria.ru/20211019/mvf-1755273520.html

В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву

В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву - РИА Новости, 19.10.2021

В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву

США заявили лично директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой о необходимости изменений на фоне скандала с рейтингами, заявил... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:50

2021-10-19T18:50

2021-10-19T18:50

в мире

сша

мвф

кристалина георгиева

министерство финансов сша

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США заявили лично директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой о необходимости изменений на фоне скандала с рейтингами, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо."Основываясь на данных, которые мы рассмотрели, мы не сочли, что в данный момент следует отстранять директора-распорядителя", - сказал Адейемо на слушаниях в сенате."Но мы ясно сказали на встречах, в том числе и директору-распорядителю, что нужно сделать изменения, чтобы обеспечить, чтобы права тех, кто жалуется, были защищены, чтобы честная работа финансовых институтов была защищена… а также заявили, что мы потребуем с нее и других руководителей международных финансовых институтов отвечать за проведение этих изменений", - сказал Адейемо.США являются крупнейшим акционером МВФ.Ранее совет МВФ поддержал директора-распорядителя фонда Кристалину Георгиеву, которая была замешана в скандале с рейтингами.Георгиеву подозревают в том, что в бытность исполнительным директором Всемирного банка она добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года. Сама Георгиева ранее публично отрицала все предъявленные ей обвинения.

https://ria.ru/20211018/mvf-1755093203.html

https://ria.ru/20211012/georgieva-1754127039.html

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в мире, сша, мвф, кристалина георгиева, министерство финансов сша