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В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву
В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву - РИА Новости, 19.10.2021
В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву
США заявили лично директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой о необходимости изменений на фоне скандала с рейтингами, заявил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:50
2021-10-19T18:50
в мире
сша
мвф
кристалина георгиева
министерство финансов сша
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США заявили лично директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой о необходимости изменений на фоне скандала с рейтингами, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо."Основываясь на данных, которые мы рассмотрели, мы не сочли, что в данный момент следует отстранять директора-распорядителя", - сказал Адейемо на слушаниях в сенате."Но мы ясно сказали на встречах, в том числе и директору-распорядителю, что нужно сделать изменения, чтобы обеспечить, чтобы права тех, кто жалуется, были защищены, чтобы честная работа финансовых институтов была защищена… а также заявили, что мы потребуем с нее и других руководителей международных финансовых институтов отвечать за проведение этих изменений", - сказал Адейемо.США являются крупнейшим акционером МВФ.Ранее совет МВФ поддержал директора-распорядителя фонда Кристалину Георгиеву, которая была замешана в скандале с рейтингами.Георгиеву подозревают в том, что в бытность исполнительным директором Всемирного банка она добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года. Сама Георгиева ранее публично отрицала все предъявленные ей обвинения.
https://ria.ru/20211018/mvf-1755093203.html
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в мире, сша, мвф, кристалина георгиева, министерство финансов сша
18:50 19.10.2021
 
В США передумали отстранять главу МВФ Георгиеву

Минфин США заявил главе МВФ Георгиевой о необходимости изменений в фонде после скандала

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкГлавный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018
Главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и председателей Центробанков G20. 19 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. США заявили лично директору-распорядителю Международного валютного фонда Кристалине Георгиевой о необходимости изменений на фоне скандала с рейтингами, заявил первый замминистра финансов США Уолли Адейемо.
"Основываясь на данных, которые мы рассмотрели, мы не сочли, что в данный момент следует отстранять директора-распорядителя", - сказал Адейемо на слушаниях в сенате.
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"Но мы ясно сказали на встречах, в том числе и директору-распорядителю, что нужно сделать изменения, чтобы обеспечить, чтобы права тех, кто жалуется, были защищены, чтобы честная работа финансовых институтов была защищена… а также заявили, что мы потребуем с нее и других руководителей международных финансовых институтов отвечать за проведение этих изменений", - сказал Адейемо.
США являются крупнейшим акционером МВФ.
Ранее совет МВФ поддержал директора-распорядителя фонда Кристалину Георгиеву, которая была замешана в скандале с рейтингами.
Георгиеву подозревают в том, что в бытность исполнительным директором Всемирного банка она добивалась от подчиненных завышения бизнес-рейтингов Китая. Независимый аудит также выявил вмешательство в составление рейтингов Саудовской Аравии, Азербайджана и ОАЭ. Проверка была инициирована по результатам расследования юридической компании WilmerHale в отношении доклада Всемирного банка Doing Business 2018 года. Сама Георгиева ранее публично отрицала все предъявленные ей обвинения.
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В миреСШАМВФКристалина ГеоргиеваМинистерство финансов США
 
 
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