https://ria.ru/20211019/moskva-1755157324.html

Бочкарев: северо-восточный участок Большого кольца метро готов на 76%

Бочкарев: северо-восточный участок Большого кольца метро готов на 76% - РИА Новости, 19.10.2021

Бочкарев: северо-восточный участок Большого кольца метро готов на 76%

Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена составляет 76%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:55

2021-10-19T10:55

2021-10-19T10:55

москва

андрей бочкарев

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 19 окт - РИА Недвижимость. Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена составляет 76%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Общестроительная готовность северо-восточного участка Большого кольца, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", оценивается в 76%. На всем участке подходят к концу земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, начато благоустройство территории", - рассказал он.По словам главы стройкомплекса Москвы, самая высокая степень готовности у станции "Марьина Роща" - около 80%. На станции ведется пусконаладка 130-метровых эскалаторов, на платформенной части начались монолитные работы, а в наземном вестибюле приступили к укладке натурального камня.Станции северо-восточного участка БКЛ "Марьина Роща" и "Рижская" строятся закрытым способом, обе они расположены на глубине более 60 метров. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на 2022 год.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.

https://ria.ru/20211013/bochkarev-1754345805.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы