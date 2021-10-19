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Бочкарев: северо-восточный участок Большого кольца метро готов на 76%
Бочкарев: северо-восточный участок Большого кольца метро готов на 76% - РИА Новости, 19.10.2021
Бочкарев: северо-восточный участок Большого кольца метро готов на 76%
Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена составляет 76%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T10:55
2021-10-19T10:55
москва
андрей бочкарев
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Недвижимость. Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена составляет 76%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."Общестроительная готовность северо-восточного участка Большого кольца, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", оценивается в 76%. На всем участке подходят к концу земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, начато благоустройство территории", - рассказал он.По словам главы стройкомплекса Москвы, самая высокая степень готовности у станции "Марьина Роща" - около 80%. На станции ведется пусконаладка 130-метровых эскалаторов, на платформенной части начались монолитные работы, а в наземном вестибюле приступили к укладке натурального камня.Станции северо-восточного участка БКЛ "Марьина Роща" и "Рижская" строятся закрытым способом, обе они расположены на глубине более 60 метров. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на 2022 год.Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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москва, андрей бочкарев, стройкомплекс москвы
10:55 19.10.2021
 

Бочкарев: северо-восточный участок Большого кольца метро готов на 76%

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Недвижимость. Готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метрополитена составляет 76%, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Общестроительная готовность северо-восточного участка Большого кольца, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", оценивается в 76%. На всем участке подходят к концу земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, начато благоустройство территории", - рассказал он.
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По словам главы стройкомплекса Москвы, самая высокая степень готовности у станции "Марьина Роща" - около 80%. На станции ведется пусконаладка 130-метровых эскалаторов, на платформенной части начались монолитные работы, а в наземном вестибюле приступили к укладке натурального камня.
Станции северо-восточного участка БКЛ "Марьина Роща" и "Рижская" строятся закрытым способом, обе они расположены на глубине более 60 метров. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на 2022 год.
Большую кольцевую линию московского метро начали строить в 2011 году. Ее протяженность составит 70 километров. На линии будет 31 станция. Зимой 2018 года открылся первый участок нового метрокольца от "Делового центра" до "Петровского парка". Полностью замкнуть кольцо должны к 2023 году.
 
МоскваАндрей БочкаревСтройкомплекс Москвы
 
 
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