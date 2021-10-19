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Среди вакцинированных москвичей разыграют десять квартир
Среди вакцинированных москвичей разыграют десять квартир - РИА Новости, 19.10.2021
Среди вакцинированных москвичей разыграют десять квартир
Жители столицы, сделавшие прививку от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, могут выиграть квартиру, сообщается на официальном портале мэра Москвы. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T07:54
2021-10-19T07:54
2021-10-19T08:46
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вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Жители столицы, сделавшие прививку от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, могут выиграть квартиру, сообщается на официальном портале мэра Москвы.Это относится ко всем, кто в указанный срок ставит первый или второй компонент. Для участия надо подписать согласие в пункте вакцинации.Еженедельно будут разыгрывать по две квартиры. В первый раз — среди тех, кто сделал прививку на предыдущей неделе — с 18 по 24 октября. Далее — до 24 ноября — по тому же принципу.Розыгрыши стартуют 27 октября и будут проходить каждую среду в течение пяти недель на телеканале "Москва 24". Фамилии победителей объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru.
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общество, вакцинация, москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
07:54 19.10.2021 (обновлено: 08:46 19.10.2021)
Среди вакцинированных москвичей разыграют десять квартир
Среди привитых с 18 октября по 21 ноября от COVID-19 москвичей разыграют десять квартир