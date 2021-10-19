https://ria.ru/20211019/krym-1755156404.html

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Крыму

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 19.10.2021

В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Крыму

Ситуация с коронавирусом в Крыму неблагоприятна, тенденции к стабилизации нет, заявил врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:05

2021-10-19T11:05

2021-10-19T11:05

распространение коронавируса

республика крым

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму неблагоприятна, тенденции к стабилизации нет, заявил врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков.Ранее сообщалось, что в Крыму принято решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения."Проанализировав заболеваемость по новой коронавирусной инфекции в Республике Крым за последние четыре недели отмечаю, что ситуация по данной нозологии остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. Отмечаются положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на 20-25%", - говорится в заявлении Крутикова, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.По словам Крутикова, болеет преимущественно работоспособное население. В частности, удельный вес лиц работоспособного возраста (18-64 года) в общей структуре заболеваемости составляет - 50-61%. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза, возрастной группе 50-64 года - в 2,3 раза."Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медицинских работников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий, деятельность которых связана с обслуживанием населения", - подчеркнул Крутиков.

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19