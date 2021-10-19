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В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Крыму
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Крыму - РИА Новости, 19.10.2021
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Крыму
Ситуация с коронавирусом в Крыму неблагоприятна, тенденции к стабилизации нет, заявил врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
2021-10-19T11:05
распространение коронавируса
республика крым
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму неблагоприятна, тенденции к стабилизации нет, заявил врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков.Ранее сообщалось, что в Крыму принято решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения."Проанализировав заболеваемость по новой коронавирусной инфекции в Республике Крым за последние четыре недели отмечаю, что ситуация по данной нозологии остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. Отмечаются положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на 20-25%", - говорится в заявлении Крутикова, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.По словам Крутикова, болеет преимущественно работоспособное население. В частности, удельный вес лиц работоспособного возраста (18-64 года) в общей структуре заболеваемости составляет - 50-61%. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза, возрастной группе 50-64 года - в 2,3 раза."Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медицинских работников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий, деятельность которых связана с обслуживанием населения", - подчеркнул Крутиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19
В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в Крыму
В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в Крыму неблагоприятной
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Крыму неблагоприятна, тенденции к стабилизации нет, заявил врио главного государственного санитарного врача по Республике Крым Дмитрий Крутиков.
Ранее сообщалось, что в Крыму принято решение о введении обязательной вакцинации от коронавируса для работников ряда отраслей, в том числе сферы общепита, образования и здравоохранения.
"Проанализировав заболеваемость по новой коронавирусной инфекции в Республике Крым
за последние четыре недели отмечаю, что ситуация по данной нозологии остается неблагоприятной без тенденции к стабилизации. Отмечаются положительные недельные и ежесуточные темпы прироста заболеваемости в среднем на 20-25%", - говорится в заявлении Крутикова, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора
.
По словам Крутикова, болеет преимущественно работоспособное население. В частности, удельный вес лиц работоспособного возраста (18-64 года) в общей структуре заболеваемости составляет - 50-61%. В возрастной группе 30-49 лет уровень заболеваемости за последние четыре недели вырос в 2,1 раза, возрастной группе 50-64 года - в 2,3 раза.
"Значительный темп прироста заболевших отмечен среди медицинских работников, работников образования, торговли, общественного питания и других категорий, деятельность которых связана с обслуживанием населения", - подчеркнул Крутиков.