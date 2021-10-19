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Россиянам объяснили, когда стоит бежать за кредитом
Финансист назвал периоды, когда банки снижают проценты по кредиту - РИА Новости, 19.10.2021
Россиянам объяснили, когда стоит бежать за кредитом
Банки могут предлагать специальные скидки в канун летних отпусков и новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:16
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экономика
кредит
райффайзенбанк
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Банки могут предлагать специальные скидки в канун летних отпусков и новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрей Спиваков.При этом Спиваков предупредил, что, обращаясь к заемным средствам, стоит помнить, что выплаты по кредиту должны составлять не более 50% от ежемесячного дохода.
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экономика, кредит, райффайзенбанк, россия
01:16 19.10.2021
 
Финансист назвал периоды, когда банки снижают проценты по кредиту

Эксперт Спиваков сообщил, что банки могут снижать кредитные ставки к праздникам и отпускам

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка на одной из улиц в Симферополе
Девушка на одной из улиц в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Банки могут предлагать специальные скидки в канун летних отпусков и новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрей Спиваков.
"Ставки по кредитам зависят главным образом от размера ключевой ставки ЦБ: она определяет стоимость денег в экономике, которая, в свою очередь, зависит от уровня инфляции в стране. Кроме того, каждый банк в своё предложение закладывает стоимость риска. Однако в зависимости от сезона – в канун летних отпусков или новогодних праздников – могут появляться специальные скидки, когда банки, жертвуя своей прибылью, стараются привлечь больше новых клиентов", — подчеркнул эксперт.
При этом Спиваков предупредил, что, обращаясь к заемным средствам, стоит помнить, что выплаты по кредиту должны составлять не более 50% от ежемесячного дохода.
 
ЭкономикаКредитРайффайзенбанкРоссия
 
 
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