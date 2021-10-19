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Россиянам объяснили, когда стоит бежать за кредитом
Финансист назвал периоды, когда банки снижают проценты по кредиту - РИА Новости, 19.10.2021
Россиянам объяснили, когда стоит бежать за кредитом
Банки могут предлагать специальные скидки в канун летних отпусков и новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов, рассказал агентству "Прайм"... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T01:16
2021-10-19T01:16
2021-10-19T01:16
экономика
кредит
райффайзенбанк
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Банки могут предлагать специальные скидки в канун летних отпусков и новогодних праздников, чтобы привлечь новых клиентов, рассказал агентству "Прайм" управляющий директор по кредитным розничным продуктам "Райффайзенбанка" Андрей Спиваков.При этом Спиваков предупредил, что, обращаясь к заемным средствам, стоит помнить, что выплаты по кредиту должны составлять не более 50% от ежемесячного дохода.
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экономика, кредит, райффайзенбанк, россия
Финансист назвал периоды, когда банки снижают проценты по кредиту
Эксперт Спиваков сообщил, что банки могут снижать кредитные ставки к праздникам и отпускам