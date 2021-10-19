https://ria.ru/20211019/kovid-1755203830.html

Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, заявила Голикова

Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, заявила Голикова - РИА Новости, 19.10.2021

Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, заявила Голикова

Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается и влияет на показатели смертности населения, сказала вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:11

2021-10-19T14:11

2021-10-19T14:32

распространение коронавируса

татьяна голикова

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается и влияет на показатели смертности населения, сказала вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться, и это, безусловно, мы это с вами наблюдаем ежедневно, отражается на показателях смертности населения", - сказала Голикова.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755196916.html

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2021

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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии