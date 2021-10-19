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Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, заявила Голикова
Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, заявила Голикова - РИА Новости, 19.10.2021
Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, заявила Голикова
Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается и влияет на показатели смертности населения, сказала вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:11
2021-10-19T14:11
2021-10-19T14:32
распространение коронавируса
татьяна голикова
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России ухудшается и влияет на показатели смертности населения, сказала вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться, и это, безусловно, мы это с вами наблюдаем ежедневно, отражается на показателях смертности населения", - сказала Голикова.
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татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:11 19.10.2021 (обновлено: 14:32 19.10.2021)
Ситуация с COVID-19 продолжает ухудшаться, заявила Голикова
Вице-премьер Голикова заявила, что cитуация с COVID-19 продолжает ухудшаться