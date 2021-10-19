https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755265462.html
Простой способ поможет определить риск умереть от COVID-19
Найден метод спрогнозировать летальный исход от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
Простой способ поможет определить риск умереть от COVID-19
Международная группа ученых выявила биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавирусной инфекции. Результаты исследования... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:08
2021-10-19T18:08
2021-10-19T18:28
распространение коронавируса
в мире
наука
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Международная группа ученых выявила биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine.Специалисты выяснили, что на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose — синтез белка или РНК, которые он кодирует.Определить уровень hFwe-Lose можно при помощи мазка из носа.Точность прогноза летального исхода или тяжелого течения болезни на основании hFwe-Lose составила 87,8-100%. Авторы подчеркнули, что представленный метод оказался намного эффективнее, чем при опоре на такие параметры, как возраст и состояние здоровья пациента.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 240 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали 4,9 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.В России за время эпидемии скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей. Сегодня в стране обновился антирекорд по смертности от вируса: за сутки подтверждены 1015 летальных исходов. В разных регионах стали ужесточать меры по борьбе с инфекцией.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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в мире, наука, коронавирус covid-19
18:08 19.10.2021 (обновлено: 18:28 19.10.2021)
Найден метод спрогнозировать летальный исход от коронавируса
Ученые нашли способ на этапе тестирования спрогнозировать течение COVID-19
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
Международная группа ученых выявила биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine
.
Специалисты выяснили, что на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose — синтез белка или РНК, которые он кодирует.
"У пациентов с острым повреждением легких уровень этого биомаркера был выше в нижних дыхательных путях и в местах гибели клеток", — говорится в статье.
Определить уровень hFwe-Lose можно при помощи мазка из носа.
Точность прогноза летального исхода или тяжелого течения болезни на основании hFwe-Lose составила 87,8-100%. Авторы подчеркнули, что представленный метод оказался намного эффективнее, чем при опоре на такие параметры, как возраст и состояние здоровья пациента.
С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 240 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали 4,9 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США
, Индии
и Бразилии
.
В России
за время эпидемии скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей. Сегодня в стране обновился антирекорд по смертности от вируса: за сутки подтверждены 1015 летальных исходов. В разных регионах стали ужесточать меры по борьбе с инфекцией.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.