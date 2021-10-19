https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755265462.html

Простой способ поможет определить риск умереть от COVID-19

Найден метод спрогнозировать летальный исход от коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Простой способ поможет определить риск умереть от COVID-19

Международная группа ученых выявила биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавирусной инфекции. Результаты исследования... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:08

2021-10-19T18:08

2021-10-19T18:28

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Международная группа ученых выявила биомаркер, наличие которого позволяет определить тяжесть течения коронавирусной инфекции. Результаты исследования опубликовал научный журнал EMBO Molecular Medicine.Специалисты выяснили, что на ход болезни влияет экспрессия гена hFwe-Lose — синтез белка или РНК, которые он кодирует.Определить уровень hFwe-Lose можно при помощи мазка из носа.Точность прогноза летального исхода или тяжелого течения болезни на основании hFwe-Lose составила 87,8-100%. Авторы подчеркнули, что представленный метод оказался намного эффективнее, чем при опоре на такие параметры, как возраст и состояние здоровья пациента.С начала пандемии по всему миру зафиксировали более 240 миллионов случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни, вызванной инфекцией, стали 4,9 миллиона человек. Сложнее всего ситуация сложилась в США, Индии и Бразилии.В России за время эпидемии скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей. Сегодня в стране обновился антирекорд по смертности от вируса: за сутки подтверждены 1015 летальных исходов. В разных регионах стали ужесточать меры по борьбе с инфекцией.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, процент привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03%, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211015/koronavirus-1754715701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, наука, коронавирус covid-19