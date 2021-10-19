https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755236526.html

В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах

В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах - РИА Новости, 19.10.2021

В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах

На госпитальном лечении находятся 255 тысяч пациентов с коронавирусом, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:16

2021-10-19T16:16

2021-10-19T16:16

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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. На госпитальном лечении находятся 255 тысяч пациентов с коронавирусом, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня находятся на госпитальном лечении 255 тысяч пациентов",- сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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