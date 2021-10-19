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В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах
В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах - РИА Новости, 19.10.2021
В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах
На госпитальном лечении находятся 255 тысяч пациентов с коронавирусом, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:16
2021-10-19T16:16
2021-10-19T16:16
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. На госпитальном лечении находятся 255 тысяч пациентов с коронавирусом, об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Сегодня находятся на госпитальном лечении 255 тысяч пациентов",- сказал Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 лечатся в стационарах
В России 255 тысяч пациентов с COVID-19 находятся на госпитальном лечении