https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755215581.html

В Новгородской области ставят дополнительные койки для пациентов с COVID-19

В Новгородской области ставят дополнительные койки для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В Новгородской области ставят дополнительные койки для пациентов с COVID-19

Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в Новгородской области разворачиваются в холлах и коридорах профильных больниц, свободный коечный фонд... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:56

2021-10-19T14:56

2021-10-19T14:56

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт – РИА Новости. Дополнительные койки для пациентов с коронавирусом в Новгородской области разворачиваются в холлах и коридорах профильных больниц, свободный коечный фонд составляет менее 5%, сообщила министр здравоохранения региона Резеда Ломовцева."У нас продолжается поступление пациентов в COVID-госпитали, ежедневно мы разворачиваем дополнительные койки. Несмотря на это, на сегодня у нас всего 4,7% коечного фонда свободно", - сказала она на заседании оперштаба, которое транслируется на официальной странице Новгородской области в соцсети "ВКонтакте".Министр отметила, что на сегодняшний день уже развернуто 1990 коек. "Разворачиваем и ставим койки на всех площадях, на которых возможно – заполняем холлы, рекреации, коридоры", - добавила глава регионального минздрава.Как пояснила Ломовцева, такой вариант расширения коечного фонда является более эффективным, чем госпитализация пациентов с коронавирусом в те стационары, которые не специализируются на их лечении в полном объеме."Пациенты поступают тяжелые, крайне тяжелые, пациенты молодого и трудоспособного возраста – и практически все непривитые", - заключила министр здравоохранения Новгородской области.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755212541.html

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общество, новгородская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии