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Попова рассказала о работе в "очагах" коронавируса
Попова рассказала о работе в "очагах" коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021
Попова рассказала о работе в "очагах" коронавируса
Под наблюдением находятся более двух миллионов контактных с больными коронавирусом лиц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:41
2021-10-19T14:41
2021-10-19T14:41
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Под наблюдением находятся более двух миллионов контактных с больными коронавирусом лиц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы продолжаем работу в очагах. Сейчас под наблюдением находится 2 090 638 контактных лиц", - рассказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова рассказала о работе в "очагах" коронавируса
Попова рассказала, что под наблюдением находятся более двух миллионов контактных лиц