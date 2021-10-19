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Попова рассказала о работе в "очагах" коронавируса

Попова рассказала о работе в "очагах" коронавируса - РИА Новости, 19.10.2021

Попова рассказала о работе в "очагах" коронавируса

Под наблюдением находятся более двух миллионов контактных с больными коронавирусом лиц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:41

2021-10-19T14:41

2021-10-19T14:41

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Под наблюдением находятся более двух миллионов контактных с больными коронавирусом лиц, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы продолжаем работу в очагах. Сейчас под наблюдением находится 2 090 638 контактных лиц", - рассказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии