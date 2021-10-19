https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755207018.html
Мишустин поручил Голиковой обобщить предложения по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил Голиковой обобщить предложения по борьбе с коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021
Мишустин поручил Голиковой обобщить предложения по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и доложить на совещании у... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:20
2021-10-19T14:20
2021-10-19T14:36
распространение коронавируса
михаил мишустин
коронавирусы
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владимир путин
татьяна голикова
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой обобщить все предложения по борьбе с коронавирусом и доложить на совещании у президента РФ Владимира Путина в среду.Ранее во вторник на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом Голикова предложила обратиться к президенту РФ Владимиру Путину и ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочие дни в связи с ситуацией с коронавирусом. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября. Также она предложила дополнительно поддержать систему ОМС и здравоохранения в объеме 56 миллиардов рублей."С учетом сегодняшнего обсуждения, прошу вас, Татьяна Алексеевна (Голикова - ред.), обобщить все предложения, которые были высказаны, и доложить завтра на совещании президента с правительством", - сказал Мишустин на заседании координационного совета."И также прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова оперативно подготовить предложения о мерах поддержки бизнеса. Нужно помочь предприятиям продолжить устойчивую работу", - добавил он.
https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html
https://ria.ru/20211019/udalenka-1755204371.html
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14:20 19.10.2021 (обновлено: 14:36 19.10.2021)
Мишустин поручил Голиковой обобщить предложения по борьбе с коронавирусом
Мишустин поручил Голиковой обобщить предложения по борьбе с COVID-19 к совещанию у Путина