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В регионы направят 69 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
В регионы направят 69 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В регионы направят 69 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Правительство РФ направит в регионы около 69 млрд рублей на поддержку медицинских работников, которые заботятся о пациентах с коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:45
2021-10-19T13:45
2021-10-19T14:05
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ направит в регионы около 69 млрд рублей на поддержку медицинских работников, которые заботятся о пациентах с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Очень непросто приходится нашим медицинским работникам, уже больше полутора лет они практически без перерыва заботятся о пациентах с COVID. По поручению президента (Владимира Путина) правительство продолжает поддерживать медицинских работников. Для этого направим в регионы еще около 69 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года. Распоряжение уже подписано", - сказал Мишустин и попросил минздрав РФ проконтролировать поступление средств.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
13:45 19.10.2021 (обновлено: 14:05 19.10.2021)
В регионы направят 69 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19
Правительство направит в регионы 69 миллиардов рублей на борьбу с коронавирусом