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В регионы направят 69 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

В регионы направят 69 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В регионы направят 69 миллиардов рублей на борьбу с COVID-19

Правительство РФ направит в регионы около 69 млрд рублей на поддержку медицинских работников, которые заботятся о пациентах с коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:45

2021-10-19T13:45

2021-10-19T14:05

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство РФ направит в регионы около 69 млрд рублей на поддержку медицинских работников, которые заботятся о пациентах с коронавирусом, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на президиуме координационного совета по борьбе с COVID-19."Очень непросто приходится нашим медицинским работникам, уже больше полутора лет они практически без перерыва заботятся о пациентах с COVID. По поручению президента (Владимира Путина) правительство продолжает поддерживать медицинских работников. Для этого направим в регионы еще около 69 миллиардов рублей на специальные социальные выплаты. Это финансирование до конца текущего года. Распоряжение уже подписано", - сказал Мишустин и попросил минздрав РФ проконтролировать поступление средств.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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