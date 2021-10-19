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В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5700, Санкт-Петербурге - 3220, Подмосковье - 2955, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:34
2021-10-19T11:34
2021-10-19T11:34
распространение коронавируса
общество
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москва
здоровье - общество
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5700, Санкт-Петербурге - 3220, Подмосковье - 2955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5700, 2. Санкт-Петербург - 3220, 3. Московская область - 2955", - говорится в сообщении.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом