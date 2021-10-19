Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755166291.html
В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 19.10.2021
В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5700, Санкт-Петербурге - 3220, Подмосковье - 2955, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:34
2021-10-19T11:34
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263185_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ff807b64ae57cf40118f4f08df35e562.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5700, Санкт-Петербурге - 3220, Подмосковье - 2955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 5700, 2. Санкт-Петербург - 3220, 3. Московская область - 2955", - говорится в сообщении.
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738263185_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4ef7f5550343887f2dc7b613ac1edea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:34 19.10.2021
 
В Москве выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 5700 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРезервный госпиталь COVID-19 в КВЦ "Сокольники"
Резервный госпиталь COVID-19 в КВЦ Сокольники - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве - 5700, Санкт-Петербурге - 3220, Подмосковье - 2955, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 5700, 2. Санкт-Петербург - 3220, 3. Московская область - 2955", - говорится в сообщении.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:51В ЛНР заявили, что украинские силовики разместили ЗРК в населенном пункте
12:48В СК рассказали об убитой в Вологде девочке
12:43В Приамурье потребовали от подлежащих вакцинации привиться до 15 декабря
12:43Володин призвал депутатов сделать выводы из ситуации с COVID-19 в Госдуме
12:40В Москве при пожаре в жилом доме спасли шесть человек
12:38Миссия ОБСЕ приступила к наблюдению за выборами в Киргизии
12:37Омбудсмен Москвы рассказала о проблемах многодетных семей
12:31Сенатор ответил на слова Эрдогана о "горстке" победителей во Второй мировой
12:30В Екатеринбурге выявили превышение концентраций вредных веществ в воздухе
12:25В Орловской области не осталось свободных коек для больных COVID-19
12:25Премьер Японии назвал ракетные пуски КНДР нарушением резолюции ООН
12:19Премьер Чехии призвал главу администрации президента к отставке
12:17Apple предлагает для новых ноутбуков MacBook салфетку за 2000 рублей
12:15Премьер Италии Драги поговорил с Путиным по телефону
12:14Премьер Польши предрек Европе огромный энергетический кризис
12:13Лукашенко выступил против обязательной вакцинации от COVID-19
12:13Архиепископ рассказал о строительстве собора РПЦ в Ереване
12:12Экс-мэр Риги объяснил, почему в Латвии русскоязычные чаще болеют COVID-19
12:12В Албании после гибели российских туристов возбудили дело об убийстве
12:09Прокуратура обжаловала домашний арест ректора "Шанинки"
Лента новостейМолния