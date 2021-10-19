https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755165414.html

В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:31

2021-10-19T11:31

2021-10-19T11:31

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

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здоровье - общество

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 040 481", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выздоровели 3988 человек, Санкт-Петербурге- 3096, Подмосковье — 1790.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755155698.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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