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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755165414.html
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:31
2021-10-19T11:31
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 040 481", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выздоровели 3988 человек, Санкт-Петербурге- 3096, Подмосковье — 1790.
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общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:31 19.10.2021
 
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ "Москва"
Медицинские работники в резервном госпитале для лечения больных коронавирусом в АТЦ Москва - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 040 481", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки выздоровели 3988 человек, Санкт-Петербурге- 3096, Подмосковье — 1790.
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