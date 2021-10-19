https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755165414.html
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19
За сутки в России выписаны 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:31
2021-10-19T11:31
2021-10-19T11:31
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За сутки в России выписаны 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 23 426 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 040 481", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выздоровели 3988 человек, Санкт-Петербурге- 3096, Подмосковье — 1790.
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В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19
В России за сутки выписали 23 426 человек после COVID-19, за все время — 7 040 481