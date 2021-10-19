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Рязанская область
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755164594.html
Любимов передал машины облправительства медикам, борющимся с COVID-19
Любимов передал машины облправительства медикам, борющимся с COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Любимов передал машины облправительства медикам, борющимся с COVID-19
Губернатор Рязанской области Николай Любимов выделил для нужд борющихся с пандемией медиков машины облправительства, в том числе свой служебный автомобиль. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:29
2021-10-19T11:29
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РЯЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выделил для нужд борющихся с пандемией медиков машины облправительства, в том числе свой служебный автомобиль.Во вторник на заседания правительства Рязанской области Любимов обозначил проблему недостатка автомашин для выезда участковых врачей к пациентам и озвучил пути ее решения.По словам губернатора, в связи с подъемом уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией нагрузка на врачей рязанских поликлиник значительно увеличилась. Он отметил, что в ходе общения с медперсоналом 11 городской больницы, которое состоялось 15 октября, в числе первоочередных был озвучен вопрос именно о нехватке машин для выезда врачей к пациентам. В автотранспорте нуждаются и другие медучреждения."Мною принято решение о выделении из гаража правительства региона необходимого количества машин в помощь нашим медикам. Свой служебный автомобиль я также передаю для этих целей. Ранее во время пика пандемии мы уже применяли такую практику. Сейчас медикам вновь необходима поддержка. Нагрузка на врачей колоссальная! Призываю власти муниципальных образований, в том числе г. Рязани быстро проанализировать ситуацию и, если есть необходимость в выделении дополнительного автотранспорта медикам, последовать нашему примеру. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки", – сказал губернатор, чьи слова приводит пресс-служба облправительства.Любимов поручил социальному блоку правительства оперативно решить вопросы, связанные со сложностями записи в поликлинику, а также очередями в медучреждениях. Он обратил внимание, что по этому поводу от граждан поступает много жалоб."Необходимо продумать, как привлечь волонтеров для помощи в регистратурах, в том числе на телефонах при вызовах докторов на дом, а также в качестве консультантов у терминалов электронной записи. У нас есть медколледж. Думаю, что студенты вполне могут вполне заниматься этой работой. Для этого нужно их оперативно обучить. Понятно, что врачи тоже живые люди и некоторые из них сейчас болеют. Кто-то с плановых приемов перешел в "красные зоны". Здесь потребности хотя бы частично можно восполнить благодаря нашему медуниверситету", – сказал Любимов.
https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755155698.html
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общество, рязанская область, рязань, здоровье - общество, коронавирусы, николай любимов, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:29 19.10.2021
 
Любимов передал машины облправительства медикам, борющимся с COVID-19

Рязанский губернатор Любимов отдал машины облправительства медикам, борющимся с COVID-19

© Фото : пресс-службой правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Фото : пресс-службой правительства Рязанской области
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РЯЗАНЬ, 19 окт - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Николай Любимов выделил для нужд борющихся с пандемией медиков машины облправительства, в том числе свой служебный автомобиль.
Во вторник на заседания правительства Рязанской области Любимов обозначил проблему недостатка автомашин для выезда участковых врачей к пациентам и озвучил пути ее решения.
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По словам губернатора, в связи с подъемом уровня заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией нагрузка на врачей рязанских поликлиник значительно увеличилась. Он отметил, что в ходе общения с медперсоналом 11 городской больницы, которое состоялось 15 октября, в числе первоочередных был озвучен вопрос именно о нехватке машин для выезда врачей к пациентам. В автотранспорте нуждаются и другие медучреждения.
"Мною принято решение о выделении из гаража правительства региона необходимого количества машин в помощь нашим медикам. Свой служебный автомобиль я также передаю для этих целей. Ранее во время пика пандемии мы уже применяли такую практику. Сейчас медикам вновь необходима поддержка. Нагрузка на врачей колоссальная! Призываю власти муниципальных образований, в том числе г. Рязани быстро проанализировать ситуацию и, если есть необходимость в выделении дополнительного автотранспорта медикам, последовать нашему примеру. Сделать это необходимо в кратчайшие сроки", – сказал губернатор, чьи слова приводит пресс-служба облправительства.
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Любимов поручил социальному блоку правительства оперативно решить вопросы, связанные со сложностями записи в поликлинику, а также очередями в медучреждениях. Он обратил внимание, что по этому поводу от граждан поступает много жалоб.
"Необходимо продумать, как привлечь волонтеров для помощи в регистратурах, в том числе на телефонах при вызовах докторов на дом, а также в качестве консультантов у терминалов электронной записи. У нас есть медколледж. Думаю, что студенты вполне могут вполне заниматься этой работой. Для этого нужно их оперативно обучить. Понятно, что врачи тоже живые люди и некоторые из них сейчас болеют. Кто-то с плановых приемов перешел в "красные зоны". Здесь потребности хотя бы частично можно восполнить благодаря нашему медуниверситету", – сказал Любимов.
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