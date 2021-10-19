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Мэр Киева Кличко инициировал возвращение института райсоветов города
Мэр Киева Кличко инициировал возвращение института райсоветов города - РИА Новости, 19.10.2021
Мэр Киева Кличко инициировал возвращение института райсоветов города
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что инициирует возвращение районных советов в украинскую столицу, которые у киевлян "забрал режим экс-президента Украины... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:00
2021-10-19T11:00
в мире
киев
виктор янукович
виталий кличко
киевский городской совет
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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что инициирует возвращение районных советов в украинскую столицу, которые у киевлян "забрал режим экс-президента Украины Виктора Януковича" в 2010 году."Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве и уже на одной из ближайших сессий Киевсовет его рассмотрит. Прошу все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году", - написал Кличко на своей странице в Facebook.По его словам, сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, поэтому возвращение райсоветов — это усиление децентрализации и европейский путь развития столицы.Он объяснил, что райсоветы нужны киевлянам, потому что Киев большой город и жители могут лично не знать своего депутата, чтобы доносить свои идеи. Депутаты райсоветов, по его мнению, будут на постоянной связи с киевлянами и смогут более оперативно реагировать на их проблемы. Кроме того, введение районных советов позволит киевлянам понимать на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это.Кличко сообщил, что по данным различных опросов общественного мнения около 70% киевлян хотят вернуть районные советы.В 2010 году Киевский городской совет принял решение о ликвидации районных советов с 31 октября 2010 года. Киев делится на десять районов.
https://ria.ru/20211001/klichko-1752697498.html
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РИА Новости
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в мире, киев, виктор янукович, виталий кличко, киевский городской совет
11:00 19.10.2021
 
Мэр Киева Кличко инициировал возвращение института райсоветов города

Мэр Киева Кличко хочет возродить райсоветы города, "отобранные режимом Януковича"

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что инициирует возвращение районных советов в украинскую столицу, которые у киевлян "забрал режим экс-президента Украины Виктора Януковича" в 2010 году.
"Я инициирую рассмотрение Киевсоветом вопроса о создании районных советов в Киеве и уже на одной из ближайших сессий Киевсовет его рассмотрит. Прошу все фракции и каждого депутата Киевсовета проявить мудрость и мужество при решении этого вопроса. Напомню, районные советы у киевлян забрал режим Януковича в 2010 году", - написал Кличко на своей странице в Facebook.
По его словам, сегодня политики и чиновники самого высокого уровня пытаются контролировать Киев, поэтому возвращение райсоветов — это усиление децентрализации и европейский путь развития столицы.
Он объяснил, что райсоветы нужны киевлянам, потому что Киев большой город и жители могут лично не знать своего депутата, чтобы доносить свои идеи. Депутаты райсоветов, по его мнению, будут на постоянной связи с киевлянами и смогут более оперативно реагировать на их проблемы. Кроме того, введение районных советов позволит киевлянам понимать на что и как тратится бюджет в их районе, и влиять на это.
Кличко сообщил, что по данным различных опросов общественного мнения около 70% киевлян хотят вернуть районные советы.
В 2010 году Киевский городской совет принял решение о ликвидации районных советов с 31 октября 2010 года. Киев делится на десять районов.
Мэр Киева Виталий Кличко - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 16:24
Мэр Киева Кличко попытался спеть на концерте песню про свои высказывания
 
В миреКиевВиктор ЯнуковичВиталий КличкоКиевский городской совет
 
 
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