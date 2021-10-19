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В России введут экзамен по кибербезопасности для чиновников
В России введут экзамен по кибербезопасности для чиновников - РИА Новости, 19.10.2021
В России введут экзамен по кибербезопасности для чиновников
Чиновники в России будут проходить обучение по повышению киберграмотности, для них будут предусмотрены экзамены, заявил заместитель министра цифрового развития, РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:04
2021-10-19T15:04
общество
сбербанк россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
кибербезопасность
станислав кузнецов
чиновники
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Чиновники в России будут проходить обучение по повышению киберграмотности, для них будут предусмотрены экзамены, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов."Работу по повышению киберграмотности Минцифры ведет. И на следующий год у нас, в частности, запланированы два мероприятия. Первое – это обучение чиновников, это портал самообучения и тестирования… Второе – это программа для широкого спектра населения, начиная от пяти (лет), и среднее поколение, и старшее", - заявил он на пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" в рамках международной выставки Interpolitex.На уточняющий вопрос модератора мероприятия зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова, будут ли для чиновников предусмотрены экзамены по киберграмотности, Шойтов ответил: "Да, конечно - тестирование".Кузнецов привел данные Сбербанка, по которым, большинство тех, кто попадается на уловки телефонных мошенников – это граждане РФ 35 – 40 лет, тогда как еще год назад это были россияне, старше 60 лет.
https://ria.ru/20211013/kiberpodrazdeleniya-1754336220.html
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общество, сбербанк россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность, станислав кузнецов, чиновники, россия
15:04 19.10.2021
 
В России введут экзамен по кибербезопасности для чиновников

Российские чиновники будут проходить обучение по повышению киберграмотности

© Depositphotos / HayDmitriyМолодые люди за ноутбуками
Молодые люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© Depositphotos / HayDmitriy
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Чиновники в России будут проходить обучение по повышению киберграмотности, для них будут предусмотрены экзамены, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.
"Работу по повышению киберграмотности Минцифры ведет. И на следующий год у нас, в частности, запланированы два мероприятия. Первое – это обучение чиновников, это портал самообучения и тестирования… Второе – это программа для широкого спектра населения, начиная от пяти (лет), и среднее поколение, и старшее", - заявил он на пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" в рамках международной выставки Interpolitex.
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На уточняющий вопрос модератора мероприятия зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова, будут ли для чиновников предусмотрены экзамены по киберграмотности, Шойтов ответил: "Да, конечно - тестирование".
Кузнецов привел данные Сбербанка, по которым, большинство тех, кто попадается на уловки телефонных мошенников – это граждане РФ 35 – 40 лет, тогда как еще год назад это были россияне, старше 60 лет.
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ОбществоСбербанк РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)КибербезопасностьСтанислав КузнецовЧиновникиРоссия
 
 
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