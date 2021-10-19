https://ria.ru/20211019/kiberbezopasnost-1755218493.html

В России введут экзамен по кибербезопасности для чиновников

В России введут экзамен по кибербезопасности для чиновников - РИА Новости, 19.10.2021

В России введут экзамен по кибербезопасности для чиновников

Чиновники в России будут проходить обучение по повышению киберграмотности, для них будут предусмотрены экзамены, заявил заместитель министра цифрового развития, РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:04

2021-10-19T15:04

2021-10-19T15:04

общество

сбербанк россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

кибербезопасность

станислав кузнецов

чиновники

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Чиновники в России будут проходить обучение по повышению киберграмотности, для них будут предусмотрены экзамены, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов."Работу по повышению киберграмотности Минцифры ведет. И на следующий год у нас, в частности, запланированы два мероприятия. Первое – это обучение чиновников, это портал самообучения и тестирования… Второе – это программа для широкого спектра населения, начиная от пяти (лет), и среднее поколение, и старшее", - заявил он на пленарной секции "Глобальная цифровизация и национальная безопасность" в рамках международной выставки Interpolitex.На уточняющий вопрос модератора мероприятия зампредправления Сбербанка Станислава Кузнецова, будут ли для чиновников предусмотрены экзамены по киберграмотности, Шойтов ответил: "Да, конечно - тестирование".Кузнецов привел данные Сбербанка, по которым, большинство тех, кто попадается на уловки телефонных мошенников – это граждане РФ 35 – 40 лет, тогда как еще год назад это были россияне, старше 60 лет.

https://ria.ru/20211013/kiberpodrazdeleniya-1754336220.html

https://ria.ru/20211019/tsifrovizatsiya-1755150993.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, сбербанк россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), кибербезопасность, станислав кузнецов, чиновники, россия