https://ria.ru/20211019/khischenie-1755182381.html

Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей

Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей - РИА Новости, 19.10.2021

Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:54

2021-10-19T12:54

2021-10-19T14:09

происшествия

москва

московская высшая школа социальных и экономических наук

россия

марина ракова

сергей зуев

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук."Сегодня предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК", — сказал собеседник агентства.Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.Тверской райсуд 13 октября отправил его под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение.Ракова ранее стала фигурантом дела о присвоении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.Бывшую чиновницу по решению Тверского районного суда Москвы заключили под стражу, ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ход расследования взял на контроль следственный департамент МВД."Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.

https://ria.ru/20211013/advokat-1754465529.html

https://ria.ru/20211006/sud-1753382151.html

москва

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происшествия, москва, московская высшая школа социальных и экономических наук, россия, марина ракова, сергей зуев