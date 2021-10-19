12:54 19.10.2021 (обновлено: 14:09 19.10.2021)
Ректору "Шанинки" предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей
Ректору "Шанинки" Зуеву предъявили обвинение в хищении 21 миллиона рублей
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинка") Сергея Зуева обвинили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Севрук.
"Сегодня предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК", — сказал собеседник агентства.
Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования (ФНФРО), который возглавляла экс-замминистра просвещения Марина Ракова. Вину он не признает.
Тверской райсуд 13 октября отправил его под домашний арест до 7 декабря. Прокуратура обжаловала это решение.
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Ракова ранее стала фигурантом дела о присвоении более 50 миллионов рублей. По данным источника РИА Новости, ее подозревают в том, что она на посту замминистра просвещения в 2019 году пролоббировала выделение бюджетных средств ФНФРО, где была гендиректором. Деньги были предназначены для реализации госконтрактов в рамках федерального проекта "Учитель будущего". Экспертиза выявила фальсификацию отчетов по проводимым научным исследованиям.
Бывшую чиновницу по решению Тверского районного суда Москвы заключили под стражу, ей предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, ход расследования взял на контроль следственный департамент МВД.
"Шанинка" — негосударственный российско-британский вуз, основан в 1995 году профессором Манчестерского университета Теодором Шаниным.
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