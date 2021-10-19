https://ria.ru/20211019/iznasilovanie-1755232369.html

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 19.10.2021

В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек

Полицейские задержали 46-летнего жителя Нижнекамска, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух семилетних девочек,... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T15:57

2021-10-19T15:57

2021-10-19T16:49

происшествия

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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КАЗАНЬ, 19 окт — РИА Новости. Полицейские задержали 46-летнего жителя Нижнекамска, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух семилетних девочек, сообщает следственное управление СК России по Татарстану."Днем 16 октября на детских площадках по улицам 30 лет Победы и Табеева города Нижнекамска неустановленный злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух семилетних девочек", — говорится в сообщении.О произошедшем девочки рассказали родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".Был задержан 46-летний житель Нижнекамска, от дачи показаний подозреваемый отказался. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.

https://ria.ru/20211015/zaderzhanie-1754736091.html

нижнекамск

республика татарстан (татарстан)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мужчина преследовал двух девочек на детской площадке в Нижнекамске. Кадры с камеры слежения В Нижнекамске полицейские задержали 45-летнего мужчину, который на детской площадке приставал к семилетним девочкам. Инцидент произошёл 16 октября. О подозрительном поведении мужчины в полицию сообщили очевидцы. Возбуждено уголовное дело 2021-10-19T15:57 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия