https://ria.ru/20211019/iznasilovanie-1755232369.html
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек - РИА Новости, 19.10.2021
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек
Полицейские задержали 46-летнего жителя Нижнекамска, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух семилетних девочек,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T15:57
2021-10-19T15:57
2021-10-19T16:49
происшествия
нижнекамск
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КАЗАНЬ, 19 окт — РИА Новости. Полицейские задержали 46-летнего жителя Нижнекамска, подозреваемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух семилетних девочек, сообщает следственное управление СК России по Татарстану."Днем 16 октября на детских площадках по улицам 30 лет Победы и Табеева города Нижнекамска неустановленный злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух семилетних девочек", — говорится в сообщении.О произошедшем девочки рассказали родителям, которые обратились в правоохранительные органы. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".Был задержан 46-летний житель Нижнекамска, от дачи показаний подозреваемый отказался. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте.
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Мужчина преследовал двух девочек на детской площадке в Нижнекамске. Кадры с камеры слежения
В Нижнекамске полицейские задержали 45-летнего мужчину, который на детской площадке приставал к семилетним девочкам. Инцидент произошёл 16 октября. О подозрительном поведении мужчины в полицию сообщили очевидцы. Возбуждено уголовное дело
2021-10-19T15:57
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происшествия, нижнекамск, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
15:57 19.10.2021 (обновлено: 16:49 19.10.2021)
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух девочек
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании двух семилетних девочек