https://ria.ru/20211019/italiya-1755287213.html

Итальянец два года прятал тело матери ради пенсии

Итальянец два года прятал тело матери ради пенсии - РИА Новости, 19.10.2021

Итальянец два года прятал тело матери ради пенсии

Житель миланского пригорода Буччинаско два года скрывал кончину своей матери, спрятав ее тело в шкаф, чтобы получать за нее пенсию – историю, похожую на сюжет... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T20:31

2021-10-19T20:31

2021-10-19T20:46

в мире

италия

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РИМ, 19 окт – РИА Новости. Житель миланского пригорода Буччинаско два года скрывал кончину своей матери, спрятав ее тело в шкаф, чтобы получать за нее пенсию – историю, похожую на сюжет классического хичкоковского триллера "Психо", рассказала газета la Repubblica.Местные карабинеры пришли к 50-летнему мужчине с обыском после сообщения его знакомой, которая случайно узнала о его обмане: в разговоре с общим приятелем он обмолвился, что его 80-летняя мать проживает в доме престарелых. Знакомой тем не менее было известно, что пожилая женщина скончалась от агрессивной формы болезни Альцгеймера в ноябре 2019 года. Когда мошенник оказался прижат к стенке, он рассказал своим друзьям, что не стал ее хоронить, но пообещал сделать это в ближайшее время.Спустя месяц терпение женщины иссякло и она обратилась к правоохранителям. Те обнаружили тело скончавшейся старушки в шкафу в мешке, наполненном глиной. Принадлежность ее скелета еще предстоит подтвердить экспертам, но сын уже дал в связи с этим признательные показания.На его банковские счета наложен арест. В течение почти двух лет он получал за мать 1700 евро в месяц.

https://ria.ru/20210826/tyumen-1747321365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, италия