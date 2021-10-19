https://ria.ru/20211019/inzhenernyy-konkurs-1755172864.html

Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса

Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса - РИА Новости, 19.10.2021

Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса

25 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому инженерному конкурсу.

2021-10-19T12:05

2021-10-19T12:05

2021-10-19T12:05

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель Оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;- генеральный директор ОАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;- ректор Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.Какими быть инженерному образованию и инженерным профессиям послезавтрашнего дня? Каковы роль и место Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) в формировании нового ландшафта инженерного образования в России? Насколько важно участие российских университетов в ВИК? Какие перспективы развития конкурса и профессиональных траекторий откроются перед участниками и победителями ВИК 2020-2021?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы