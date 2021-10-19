Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса
25 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому инженерному конкурсу.
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Участники:
- заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель Оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;
- генеральный директор ОАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;
- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;
- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.
Какими быть инженерному образованию и инженерным профессиям послезавтрашнего дня? Каковы роль и место Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) в формировании нового ландшафта инженерного образования в России? Насколько важно участие российских университетов в ВИК? Какие перспективы развития конкурса и профессиональных траекторий откроются перед участниками и победителями ВИК 2020-2021?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель Оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;
- генеральный директор ОАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;
- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;
- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.
Какими быть инженерному образованию и инженерным профессиям послезавтрашнего дня? Каковы роль и место Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) в формировании нового ландшафта инженерного образования в России? Насколько важно участие российских университетов в ВИК? Какие перспективы развития конкурса и профессиональных траекторий откроются перед участниками и победителями ВИК 2020-2021?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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