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Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса
Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса - РИА Новости, 19.10.2021
Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса
25 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому инженерному конкурсу.
2021-10-19T12:05
2021-10-19T12:05
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель Оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;- генеральный директор ОАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;- ректор Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.Какими быть инженерному образованию и инженерным профессиям послезавтрашнего дня? Каковы роль и место Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) в формировании нового ландшафта инженерного образования в России? Насколько важно участие российских университетов в ВИК? Какие перспективы развития конкурса и профессиональных траекторий откроются перед участниками и победителями ВИК 2020-2021?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
12:05 19.10.2021
 

Онлайн-конференция о проведении Всероссийского инженерного конкурса

Читать ria.ru в
25 октября в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная Всероссийскому инженерному конкурсу.
Задать вопрос

Участники:
- заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации, председатель Оргкомитета конкурса Григорий ГУРОВ;
- генеральный директор ОАО "Трубная металлургическая компания" Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ;
- и.о. ректора НИЯУ МИФИ Владимир ШЕВЧЕНКО;
- заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна ТЕРЕНТЬЕВА;
- заместитель начальника Департамента управления персоналом ОАО "РЖД" Александр ЗБАРСКИЙ;
- ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей РУДСКОЙ;
- ректор Уральского Федерального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Виктор КОКШАРОВ;
- ректор Российского университета транспорта (МИИТ) Александр КЛИМОВ.

Какими быть инженерному образованию и инженерным профессиям послезавтрашнего дня? Каковы роль и место Всероссийского инженерного конкурса (ВИК) в формировании нового ландшафта инженерного образования в России? Насколько важно участие российских университетов в ВИК? Какие перспективы развития конкурса и профессиональных траекторий откроются перед участниками и победителями ВИК 2020-2021?

Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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