https://ria.ru/20211019/immunitet-1755203080.html
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45%. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:07
2021-10-19T14:07
2021-10-19T14:26
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45%."Хочу напомнить, что еще в рамках послания президента федеральному собранию Владимир Владимирович давал поручнее достигнуть показателей коллективного иммунитета к осени этого года. Вами было дано поручение об установлении уровня коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Голикова подчеркнула, что такой уровень коллективного иммунитета не позволяет существенно влиять на показатель смертности.
https://ria.ru/20211011/immunitet-1754077497.html
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14:07 19.10.2021 (обновлено: 14:26 19.10.2021)
Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России
Голикова: уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России составляет чуть более 45%