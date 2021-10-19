https://ria.ru/20211019/immunitet-1755203080.html

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова оценила уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45%. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:07

2021-10-19T14:07

2021-10-19T14:26

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45%."Хочу напомнить, что еще в рамках послания президента федеральному собранию Владимир Владимирович давал поручнее достигнуть показателей коллективного иммунитета к осени этого года. Вами было дано поручение об установлении уровня коллективного иммунитета взрослого населения не менее 80% с учетом переболевших. На сегодня, к сожалению, мы чуть превысили показатель в 45%", - сказала она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Голикова подчеркнула, что такой уровень коллективного иммунитета не позволяет существенно влиять на показатель смертности.

https://ria.ru/20211011/immunitet-1754077497.html

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2021

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