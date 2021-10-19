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https://ria.ru/20211019/gripp-1755214287.html
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа - РИА Новости, 19.10.2021
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 62 регионах РФ зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по распространению гриппа, основной рост - РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:48
2021-10-19T14:48
общество
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 62 регионах РФ зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по распространению гриппа, основной рост - среди взрослого населения."Сезонные респираторные инфекции очень нагружают сегодня систему здравоохранения. Еще раз хочу остановиться на рисках гриппа в этом эпидсезоне. По итогам 41 недели превышение эпидемиологических порогов регистрируем в 62 регионах. Основной рост регистрируется среди взрослого населения", - рассказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.“Иммунизация против гриппа сегодня оставляет желать лучшего. Привиты сегодня 20,3% совокупного населения, и на прошедшей неделе этот охват увеличился на 2,7%”, - сказала Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
14:48 19.10.2021
 
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа

Попова: темпы вакцинации россиян от гриппа оставляют желать лучшего

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на VI Восточном экономическом форуме
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время интервью на стенде МИА Россия сегодня на VI Восточном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 62 регионах РФ зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по распространению гриппа, основной рост - среди взрослого населения.
"Сезонные респираторные инфекции очень нагружают сегодня систему здравоохранения. Еще раз хочу остановиться на рисках гриппа в этом эпидсезоне. По итогам 41 недели превышение эпидемиологических порогов регистрируем в 62 регионах. Основной рост регистрируется среди взрослого населения", - рассказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
“Иммунизация против гриппа сегодня оставляет желать лучшего. Привиты сегодня 20,3% совокупного населения, и на прошедшей неделе этот охват увеличился на 2,7%”, - сказала Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
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Вчера, 02:00Сказано в эфире
COVID-19 и грипп. От чего прививаться сначала?
 
ОбществоГриппВакцинацияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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