https://ria.ru/20211019/gripp-1755214287.html
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа - РИА Новости, 19.10.2021
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 62 регионах РФ зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по распространению гриппа, основной рост - РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:48
2021-10-19T14:48
2021-10-19T14:48
общество
грипп
вакцинация
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 62 регионах РФ зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по распространению гриппа, основной рост - среди взрослого населения."Сезонные респираторные инфекции очень нагружают сегодня систему здравоохранения. Еще раз хочу остановиться на рисках гриппа в этом эпидсезоне. По итогам 41 недели превышение эпидемиологических порогов регистрируем в 62 регионах. Основной рост регистрируется среди взрослого населения", - рассказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.“Иммунизация против гриппа сегодня оставляет желать лучшего. Привиты сегодня 20,3% совокупного населения, и на прошедшей неделе этот охват увеличился на 2,7%”, - сказала Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
https://radiosputnik.ria.ru/20211019/privivka-1755021199.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Попова оценила темпы вакцинации от гриппа
Попова: темпы вакцинации россиян от гриппа оставляют желать лучшего