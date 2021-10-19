https://ria.ru/20211019/gripp-1755214287.html

Попова оценила темпы вакцинации от гриппа

Попова оценила темпы вакцинации от гриппа - РИА Новости, 19.10.2021

Попова оценила темпы вакцинации от гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 62 регионах РФ зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по распространению гриппа, основной рост - РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:48

2021-10-19T14:48

2021-10-19T14:48

общество

грипп

вакцинация

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в 62 регионах РФ зафиксировано превышение эпидемиологических порогов по распространению гриппа, основной рост - среди взрослого населения."Сезонные респираторные инфекции очень нагружают сегодня систему здравоохранения. Еще раз хочу остановиться на рисках гриппа в этом эпидсезоне. По итогам 41 недели превышение эпидемиологических порогов регистрируем в 62 регионах. Основной рост регистрируется среди взрослого населения", - рассказала Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.“Иммунизация против гриппа сегодня оставляет желать лучшего. Привиты сегодня 20,3% совокупного населения, и на прошедшей неделе этот охват увеличился на 2,7%”, - сказала Попова во вторник на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/privivka-1755021199.html

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общество, грипп, вакцинация, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии