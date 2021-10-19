https://ria.ru/20211019/gospodderzhka-1755273138.html

Почти 80% господдержки доведено до нижегородских сельхозпроизводителей

Почти 80% господдержки доведено до нижегородских сельхозпроизводителей - РИА Новости, 19.10.2021

Почти 80% господдержки доведено до нижегородских сельхозпроизводителей

Почти 80% от объема господдержки, запланированной на 2021 год, доведено до нижегородских сельхозпроизводителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T18:46

2021-10-19T18:46

2021-10-19T18:48

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 окт - РИА Новости. Почти 80% от объема господдержки, запланированной на 2021 год, доведено до нижегородских сельхозпроизводителей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Глава региона отметил, что 2021 год для сельхозпроизводителей был непростым из-за избыточных осадков весной и летней засухи."Всего на поддержку предприятий агропромышленного комплекса региона, а также на развитие сельских территорий из бюджета планируется направить более 4,6 миллиарда рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. В текущих условиях очень важно оперативное доведение субсидий на покупку семян, удобрений, топлива, средств защиты растений, сельхозтехники. Чем быстрее производители получают средства, тем качественнее могут подготовиться к новому сезону", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что активно ведутся работы и по благоустройству сельских территорий. "Также продолжаются основные работы по программе "Комплексное развитие сельских территорий". На нее было выделено около 1,36 миллиарда рублей, из которых около 840 миллионов – из федерального бюджета. На эти средства проводится ремонт или строительство социальных и спортивных объектов, инфраструктуры, жилья на селе, а также ведется благоустройство территорий", - отметил Никитин.Господдержка в сфере АПК предполагает широкий спектр программ для сельхозпроизводителей различных направлений. Это программы субсидирования, льготного кредитования, а также грантовой поддержки.

https://ria.ru/20211013/ekport-1754437000.html

https://ria.ru/20211012/vystavka-1754268816.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, нижегородская область, глеб никитин