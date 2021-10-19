https://ria.ru/20211019/golikova-1755203482.html

Голикова предложила объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Голикова предложила объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября - РИА Новости, 19.10.2021

Голикова предложила объявить нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочую неделю. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:10

2021-10-19T14:10

2021-10-19T17:27

общество

татьяна голикова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Вице-премьер Татьяна Голикова предложила обратиться к Владимиру Путину с инициативой ввести с 30 октября по 7 ноября нерабочую неделю.После ноябрьских выходных регионам следует "аккуратно открывать" отрасли, добавила Голикова.Она предложила работодателям на месяц перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удаленку. Также регионам рекомендовали решить вопрос о том, чтобы отправить неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию.Как считает вице-премьер, сотрудникам необходимо предоставить два выходных для вакцинации.Голикова заметила, что уровень иммунитета от коронавируса в стране составляет чуть более 45%. При этом еще во время послания Федеральному собранию Владимир Путин давал поручение к осени достигнуть показателя в 80% с учетом переболевших, напомнила она.Она также предложила рассмотреть возможность централизованной закупки отдельных дорогостоящих лекарств для стационаров."Потому что мы видим, что на сегодняшний день ряд регионов не закупает дорогие лекарственные препараты, экономя в том числе на соответствующей терапии, к сожалению не оказывая своевременно гражданам медицинской помощи", — пояснила Голикова.Важно обеспечить контроль за соблюдением всех предписаний, подчеркнула она. Голикова сообщила, что обобщит предложения по нерабочим дням и другим мерам и завтра представит их президенту.Накануне в Петербурге уже рекомендовали перевести работников на дистанционный режим работы с 1 по 3 ноября. Таким образом, после трехдневной удаленки сотрудники отправятся на долгие выходные с 4 по 7 ноября.Сегодня Россия обновила максимум по летальности от коронавируса — за сутки подтверждены 1015 смертей. До этого антирекорд фиксировали 16 октября — 1002. Всего за пандемию в стране скончались 225 325 человек, заразились SARS-CoV-2 более восьми миллионов жителей.Вакцинация остается самым надежным способом защиты. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации. На это указывали и в Роспотребнадзоре: по данным руководителя ведомства Анны Поповой, среди умерших почти нет вакцинированных.

https://ria.ru/20211019/koronavirus-1755196916.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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"Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19 "Обратиться к президенту" – Голикова предложила ввести нерабочие дни из-за COVID-19 2021-10-19T14:10 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, татьяна голикова, коронавирус в россии