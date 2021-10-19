https://ria.ru/20211019/energokrizis-1755246924.html
Москва не имеет отношения к энергокризису, заявил постпред России при ЕС
Москва не имеет отношения к энергокризису, заявил постпред России при ЕС - РИА Новости, 19.10.2021
Москва не имеет отношения к энергокризису, заявил постпред России при ЕС
Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в Евросоюзе, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:56
2021-10-19T16:56
2021-10-19T16:56
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природный газ
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россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Россия не имеет отношения к энергетическому кризису в Евросоюзе, заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов."Тот факт, что сейчас в Европейском союзе, я бы сказал в целом в Европе, энергетически кризис, это объективный факт. Другое дело, что Россия к этому не имеет прямого отношения", - сказал Чижов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".Глава евродипломатии Жозеп Боррель ранее признал, что и ЕС, и Россия зависят друг от друга в области энергетики.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
https://ria.ru/20211019/krizis-1755175898.html
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экономика, в мире, природный газ, европа, евросоюз, владимир чижов, жозеп боррель, россия
Москва не имеет отношения к энергокризису, заявил постпред России при ЕС
Постпред России при ЕС Чижов: Москва не имеет отношения к энергетическому кризису в Европе