https://ria.ru/20211019/elektrichestvo-1755250651.html
На Сахалине восстановили электроснабжение
На Сахалине восстановили электроснабжение - РИА Новости, 19.10.2021
На Сахалине восстановили электроснабжение
Электроснабжение потребителей на Сахалине, нарушенное из-за непогоды, полностью восстановлено - Минэнерго РФ РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:12
2021-10-19T17:12
2021-10-19T17:12
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
сахалин
россия
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Электроснабжение потребителей на Сахалине, нарушенное из-за непогоды, полностью восстановлено - Минэнерго РФРИА Новости
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министерство энергетики рф (минэнерго россии), сахалин, россия
На Сахалине восстановили электроснабжение
На Сахалине полностью восстановили электроснабжение, нарушенное из-за непогоды