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Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях
Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях - РИА Новости, 19.10.2021
Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях
20 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях".
2021-10-19T13:32
2021-10-19T13:32
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иеромонах ПАНТЕЛЕИМОН (Алешин);- заместитель министра здравоохранения РФ Олег САЛАГАЙ;- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- начальник Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Светлана БРАУН;- главный врач Городской клинической больницы №52 г. Москвы Марьяна ЛЫСЕНКО;- руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности, координатор Больничной комиссии Московской городской епархии Наталья ШАКУРО;- настоятель храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) города Азов иерей Николай ЮРЧЕНКО;- православный доброволец "красной зоны" Александра НАУМОВА.Представители РПЦ, Министерства здравоохранения РФ и ВОЗ обсудят итоги международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация".Каковы итоги конференции? Какое значение духовной и психологической помощи пациентам придает Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения? Могут ли рассчитывать на духовную поддержку пациенты COVID-стационаров в России? Как можно пригласить священника в госпиталь человеку с коронавирусной инфекцией? Какую пользу от присутствия священника в больнице видят врачи? С какими вызовами сталкивается священник при посещении больного в COVID-стационаре? Какую помощь оказывают пациентам COVID-госпиталей православные волонтеры?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
13:32 19.10.2021
 

Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях

Читать ria.ru в
20 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях".
Задать вопрос
Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иеромонах ПАНТЕЛЕИМОН (Алешин);
- заместитель министра здравоохранения РФ Олег САЛАГАЙ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- начальник Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Светлана БРАУН;
- главный врач Городской клинической больницы №52 г. Москвы Марьяна ЛЫСЕНКО;
- руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности, координатор Больничной комиссии Московской городской епархии Наталья ШАКУРО;
- настоятель храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) города Азов иерей Николай ЮРЧЕНКО;
- православный доброволец "красной зоны" Александра НАУМОВА.
Представители РПЦ, Министерства здравоохранения РФ и ВОЗ обсудят итоги международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация".
Каковы итоги конференции? Какое значение духовной и психологической помощи пациентам придает Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения? Могут ли рассчитывать на духовную поддержку пациенты COVID-стационаров в России? Как можно пригласить священника в госпиталь человеку с коронавирусной инфекцией? Какую пользу от присутствия священника в больнице видят врачи? С какими вызовами сталкивается священник при посещении больного в COVID-стационаре? Какую помощь оказывают пациентам COVID-госпиталей православные волонтеры?
Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на Facebook

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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