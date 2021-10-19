https://ria.ru/20211019/dukhovnayapomosch-1755192165.html

Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях

Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях - РИА Новости, 19.10.2021

Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях

20 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях".

2021-10-19T13:32

2021-10-19T13:32

2021-10-19T13:32

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Задать вопросУчастники:- заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иеромонах ПАНТЕЛЕИМОН (Алешин);- заместитель министра здравоохранения РФ Олег САЛАГАЙ;- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;- начальник Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Светлана БРАУН;- главный врач Городской клинической больницы №52 г. Москвы Марьяна ЛЫСЕНКО;- руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности, координатор Больничной комиссии Московской городской епархии Наталья ШАКУРО;- настоятель храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) города Азов иерей Николай ЮРЧЕНКО;- православный доброволец "красной зоны" Александра НАУМОВА.Представители РПЦ, Министерства здравоохранения РФ и ВОЗ обсудят итоги международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация".Каковы итоги конференции? Какое значение духовной и психологической помощи пациентам придает Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения? Могут ли рассчитывать на духовную поддержку пациенты COVID-стационаров в России? Как можно пригласить священника в госпиталь человеку с коронавирусной инфекцией? Какую пользу от присутствия священника в больнице видят врачи? С какими вызовами сталкивается священник при посещении больного в COVID-стационаре? Какую помощь оказывают пациентам COVID-госпиталей православные волонтеры?Трансляция будет доступна на сайте и на странице мероприятия на FacebookОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы