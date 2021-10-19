Онлайн-конференция о работе священников в медучреждениях
20 октября в 14:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция по итогам международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях".
Участники:
- заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иеромонах ПАНТЕЛЕИМОН (Алешин);
- заместитель министра здравоохранения РФ Олег САЛАГАЙ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- начальник Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Светлана БРАУН;
- главный врач Городской клинической больницы №52 г. Москвы Марьяна ЛЫСЕНКО;
- руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности, координатор Больничной комиссии Московской городской епархии Наталья ШАКУРО;
- настоятель храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) города Азов иерей Николай ЮРЧЕНКО;
- православный доброволец "красной зоны" Александра НАУМОВА.
- заместитель председателя Синодального отдела по благотворительности иеромонах ПАНТЕЛЕИМОН (Алешин);
- заместитель министра здравоохранения РФ Олег САЛАГАЙ;
- представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита ВУЙНОВИЧ;
- начальник Управления по связям с общественностью Департамента здравоохранения города Москвы Светлана БРАУН;
- главный врач Городской клинической больницы №52 г. Москвы Марьяна ЛЫСЕНКО;
- руководитель направления больничного служения Синодального отдела по благотворительности, координатор Больничной комиссии Московской городской епархии Наталья ШАКУРО;
- настоятель храма в честь святителя Луки (Войно-Ясенецкого) города Азов иерей Николай ЮРЧЕНКО;
- православный доброволец "красной зоны" Александра НАУМОВА.
Представители РПЦ, Министерства здравоохранения РФ и ВОЗ обсудят итоги международной конференции "Духовная помощь больничных священников (капелланов) в медучреждениях: право, психология, организация".
Каковы итоги конференции? Какое значение духовной и психологической помощи пациентам придает Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения? Могут ли рассчитывать на духовную поддержку пациенты COVID-стационаров в России? Как можно пригласить священника в госпиталь человеку с коронавирусной инфекцией? Какую пользу от присутствия священника в больнице видят врачи? С какими вызовами сталкивается священник при посещении больного в COVID-стационаре? Какую помощь оказывают пациентам COVID-госпиталей православные волонтеры?
Каковы итоги конференции? Какое значение духовной и психологической помощи пациентам придает Минздрав России и Всемирная организация здравоохранения? Могут ли рассчитывать на духовную поддержку пациенты COVID-стационаров в России? Как можно пригласить священника в госпиталь человеку с коронавирусной инфекцией? Какую пользу от присутствия священника в больнице видят врачи? С какими вызовами сталкивается священник при посещении больного в COVID-стационаре? Какую помощь оказывают пациентам COVID-госпиталей православные волонтеры?
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