https://ria.ru/20211019/dispanserizatsiya-1755238285.html

Более 75 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию за неделю

Более 75 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию за неделю - РИА Новости, 19.10.2021

Более 75 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию за неделю

Более 75 тысяч человек в РФ прошли за прошедшую неделю углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T16:24

2021-10-19T16:24

2021-10-19T16:24

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 75 тысяч человек в РФ прошли за прошедшую неделю углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хотел бы подчеркнуть, что выделенные дополнительные средства правительством и организованная работа по углубленной диспансеризации после перенесенного ковида, организовано сегодня в 79 регионах, в остальных мы пока сдерживаем это процесс, поскольку напряженная ситуация по количеству инфекционных больных. Но количество пациентов возрастает, и за прошедшую неделю количество пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию, составило более 75 тысяч человек", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

https://ria.ru/20211004/koronavirus-1752998351.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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