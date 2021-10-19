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Более 75 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию за неделю
Более 75 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию за неделю - РИА Новости, 19.10.2021
Более 75 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию за неделю
Более 75 тысяч человек в РФ прошли за прошедшую неделю углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T16:24
2021-10-19T16:24
2021-10-19T16:24
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 75 тысяч человек в РФ прошли за прошедшую неделю углубленную диспансеризацию, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Хотел бы подчеркнуть, что выделенные дополнительные средства правительством и организованная работа по углубленной диспансеризации после перенесенного ковида, организовано сегодня в 79 регионах, в остальных мы пока сдерживаем это процесс, поскольку напряженная ситуация по количеству инфекционных больных. Но количество пациентов возрастает, и за прошедшую неделю количество пациентов, прошедших углубленную диспансеризацию, составило более 75 тысяч человек", - сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.
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Более 75 тысяч россиян прошли углубленную диспансеризацию за неделю
В России более 75 тысяч человек прошли углубленную диспансеризацию за прошедшую неделю