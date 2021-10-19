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"В глазах паника и ужас": на Урале чуть не задушили четырехлетнего детсадовца
В Екатеринбурге четырехлетнего мальчика чуть не задушили в детсаду - РИА Новости, 19.10.2021
"В глазах паника и ужас": на Урале чуть не задушили четырехлетнего детсадовца
В екатеринбургском детсаду четырехлетнего мальчика чуть не задушил другой воспитанник, пишет E1 со ссылкой на мать пострадавшего. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T18:22
2021-10-19T18:22
2021-10-19T20:57
происшествия
екатеринбург
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. В екатеринбургском детсаду четырехлетнего мальчика чуть не задушил другой воспитанник, пишет E1 со ссылкой на мать пострадавшего.Женщина рассказала, что заметила синяки и кровоподтеки на шее сына и обратилась к воспитателю."На мой вопрос "Что у ребенка на шее?" (воспитатель. — Прим. ред.) ответила: "Я вообще не знаю". Ни один воспитатель мне не сообщил, что произошло", — объяснила она.Мать возмутилась, что педагога не было в помещении в момент инцидента, а само происшествие попытались скрыть.Позднее родители отсмотрели видеозапись с камер наблюдения: на ней запечатлен момент, когда к пострадавшему подошел другой мальчик и обмотал вокруг его шеи предмет, похожий на шнурок. Потасовка длилась около двух минут. Сын собеседницы портала кричал, но обидчик не останавливался, даже когда тот упал на пол. Педагога на кадрах нет.Мальчика отвезли в больницу, там ему поставили диагноз "странгуляционная асфиксия" — механическое удушение. По словам матери ребенка, последствия травмы могут быть очень серьезными, а сын уже несколько дней не может нормально спать."У него дикий страх в глазах, паника и ужас. На просьбу показать, как это было, он говорит: "Мама, это будет очень больно. Я не хочу, чтобы ты плакала", — отметила женщина.Она рассказала, что обидчик ее сына постоянно нападает на других ребят, бьет их, а воспитатель не пытается остановить конфликты."На ее глазах пинают ребенка, а она никак не вмешивается. На это руководство закрывает глаза", — пожаловалась мать.Она обратилась в правоохранительные органы. Идет разбирательство. Департамент образования Екатеринбурга начал служебное расследование, а МВД — проверку.
https://radiosputnik.ria.ru/20191106/1560641492.html
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происшествия, екатеринбург
18:22 19.10.2021 (обновлено: 20:57 19.10.2021)
В Екатеринбурге четырехлетнего мальчика чуть не задушили в детсаду
В екатеринбургском детсаду чуть не задушили четырехлетнего мальчика
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.
В екатеринбургском детсаду четырехлетнего мальчика чуть не задушил другой воспитанник, пишет E1
со ссылкой на мать пострадавшего.
Женщина рассказала, что заметила синяки и кровоподтеки на шее сына и обратилась к воспитателю.
"На мой вопрос "Что у ребенка на шее?" (воспитатель. — Прим. ред.) ответила: "Я вообще не знаю". Ни один воспитатель мне не сообщил, что произошло", — объяснила она.
Мать возмутилась, что педагога не было в помещении в момент инцидента, а само происшествие попытались скрыть.
Позднее родители отсмотрели видеозапись с камер наблюдения: на ней запечатлен момент, когда к пострадавшему подошел другой мальчик и обмотал вокруг его шеи предмет, похожий на шнурок. Потасовка длилась около двух минут. Сын собеседницы портала кричал, но обидчик не останавливался, даже когда тот упал на пол. Педагога на кадрах нет.
Мальчика отвезли в больницу, там ему поставили диагноз "странгуляционная асфиксия" — механическое удушение. По словам матери ребенка, последствия травмы могут быть очень серьезными, а сын уже несколько дней не может нормально спать.
"У него дикий страх в глазах, паника и ужас. На просьбу показать, как это было, он говорит: "Мама, это будет очень больно. Я не хочу, чтобы ты плакала", — отметила женщина.
Она рассказала, что обидчик ее сына постоянно нападает на других ребят, бьет их, а воспитатель не пытается остановить конфликты.
"На ее глазах пинают ребенка, а она никак не вмешивается. На это руководство закрывает глаза", — пожаловалась мать.
Она обратилась в правоохранительные органы. Идет разбирательство. Департамент образования Екатеринбурга
начал служебное расследование, а МВД — проверку.