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Сенатор заявил о намерении оппонентов дестабилизировать ситуацию в России
Сенатор заявил о намерении оппонентов дестабилизировать ситуацию в России - РИА Новости, 19.10.2021
Сенатор заявил о намерении оппонентов дестабилизировать ситуацию в России
Зарубежные оппоненты России намерены активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы для дестабилизации отечественной политической системы,... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T17:08
2021-10-19T17:10
в мире
андрей климов
россия
нато
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Зарубежные оппоненты России намерены активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы для дестабилизации отечественной политической системы, изменения ее внутренней и внешней политики, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов."Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников все более активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы, самые современные коммуникационные средства для обеспечения адресной работы по дестабилизации отечественной политической системы, изменения основ конституционного строя страны, ее внутренней и внешней политики, кадрового состава органов власти и управления в интересах иностранных центров, официально провозгласивших Российскую Федерацию своим главным противником", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.По словам Климова, члены комиссии понимают серьезность вызовов и проблем, связанных с бурным развитием цифровых технологий, с реальным влиянием международных цифровых гигантов, социальных сетей, с многочисленными попытками деструктивного использования киберпространства и за минувшие четыре года разработали, внесли и добились принятия целого пакета законов, позволяющих избежать существенных негативных последствий такого рода процессов."Мы также отмечаем значение правоприменительной практики, научно-технического, материального и организационного обеспечения комплексного ответа российского государства и общества на существующие вызовы", - подчеркнул он.Климов отметил, что Россия не единственная страна в мире, где существуют серьезные озабоченности относительно деструктивного использования информационно-компьютерных технологий. "Даже среди тех государств НАТО, которые сами активно используют против нас такого рода методы, растет недовольство в связи с возможностью бесконтрольного внешнего воздействия на их собственные общественные институты, в том числе со стороны транснациональных компаний, возомнивших себя подобием виртуальных империй", - сказал он.Сенатор полагает, что следует внимательно проанализировать существующие в этой сфере проблемные вопросы, рассмотреть правоприменительную практику, направления законотворческой деятельности для профилактики возможных негативных последствий, рекомендации в адрес органов исполнительной власти.По его словам, материалы совещания будут учтены при подготовке ежегодного доклада комиссии.
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в мире, андрей климов, россия, нато
17:08 19.10.2021 (обновлено: 17:10 19.10.2021)
 
Сенатор заявил о намерении оппонентов дестабилизировать ситуацию в России

Климов: оппоненты намерены использовать IT-компании для дестабилизации ситуации в России

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Зарубежные оппоненты России намерены активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы для дестабилизации отечественной политической системы, изменения ее внутренней и внешней политики, заявил глава комиссии по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Имеющиеся в комиссии данные позволяют говорить о настойчивом желании наших зарубежных оппонентов и их местных ставленников все более активно использовать виртуальное пространство, цифровые платформы, самые современные коммуникационные средства для обеспечения адресной работы по дестабилизации отечественной политической системы, изменения основ конституционного строя страны, ее внутренней и внешней политики, кадрового состава органов власти и управления в интересах иностранных центров, официально провозгласивших Российскую Федерацию своим главным противником", - сказал сенатор на заседании комиссии во вторник.
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По словам Климова, члены комиссии понимают серьезность вызовов и проблем, связанных с бурным развитием цифровых технологий, с реальным влиянием международных цифровых гигантов, социальных сетей, с многочисленными попытками деструктивного использования киберпространства и за минувшие четыре года разработали, внесли и добились принятия целого пакета законов, позволяющих избежать существенных негативных последствий такого рода процессов.
"Мы также отмечаем значение правоприменительной практики, научно-технического, материального и организационного обеспечения комплексного ответа российского государства и общества на существующие вызовы", - подчеркнул он.
Климов отметил, что Россия не единственная страна в мире, где существуют серьезные озабоченности относительно деструктивного использования информационно-компьютерных технологий. "Даже среди тех государств НАТО, которые сами активно используют против нас такого рода методы, растет недовольство в связи с возможностью бесконтрольного внешнего воздействия на их собственные общественные институты, в том числе со стороны транснациональных компаний, возомнивших себя подобием виртуальных империй", - сказал он.
Сенатор полагает, что следует внимательно проанализировать существующие в этой сфере проблемные вопросы, рассмотреть правоприменительную практику, направления законотворческой деятельности для профилактики возможных негативных последствий, рекомендации в адрес органов исполнительной власти.
По его словам, материалы совещания будут учтены при подготовке ежегодного доклада комиссии.
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В миреАндрей КлимовРоссияНАТО
 
 
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