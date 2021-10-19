https://ria.ru/20211019/deripaska-1755278473.html

Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников Дерипаски

Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021

Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников Дерипаски

Минюст США не комментирует обыск в доме родственников бизнесмена Олега Дерипаски, новых дел, в которых он мог бы фигурировать, в судебной базе пока нет. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:26

2021-10-19T19:26

2021-10-19T21:51

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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Минюст США не комментирует обыск в доме родственников бизнесмена Олега Дерипаски, новых дел, в которых он мог бы фигурировать, в судебной базе пока нет."Просим вас обратиться в ФБР", - сказала РИА Новости представитель минюста США Челси Пьетрантон в ответ на просьбу ответить, существуют ли какие-либо обвинения в адрес Олега Дерипаски.В открытой базе суда сведений о каких-либо новых делах против Дерипаски на данный момент нет.При этом по-прежнему идет гражданский процесс Дерипаски против минфина США. Проиграв иск в федеральном суде, бизнесмен обратился в апелляционный, требуя пересмотреть решение отклонить иск. Изначально Дерипаска требовал снять с него американские санкции, заявляя об их необоснованности.Ранее ФБР подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.

https://ria.ru/20211019/korporatsii-1755275019.html

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