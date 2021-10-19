https://ria.ru/20211019/deripaska-1755278473.html
Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников Дерипаски
Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников Дерипаски - РИА Новости, 19.10.2021
Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников Дерипаски
Минюст США не комментирует обыск в доме родственников бизнесмена Олега Дерипаски, новых дел, в которых он мог бы фигурировать, в судебной базе пока нет. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:26
2021-10-19T19:26
2021-10-19T21:51
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нью-йорк (город)
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министерство юстиции сша
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ВАШИНГТОН, 19 окт - РИА Новости. Минюст США не комментирует обыск в доме родственников бизнесмена Олега Дерипаски, новых дел, в которых он мог бы фигурировать, в судебной базе пока нет."Просим вас обратиться в ФБР", - сказала РИА Новости представитель минюста США Челси Пьетрантон в ответ на просьбу ответить, существуют ли какие-либо обвинения в адрес Олега Дерипаски.В открытой базе суда сведений о каких-либо новых делах против Дерипаски на данный момент нет.При этом по-прежнему идет гражданский процесс Дерипаски против минфина США. Проиграв иск в федеральном суде, бизнесмен обратился в апелляционный, требуя пересмотреть решение отклонить иск. Изначально Дерипаска требовал снять с него американские санкции, заявляя об их необоснованности.Ранее ФБР подтвердило, что ведет обыск в двух домах в Нью-Йорке и Вашингтоне, которые СМИ связывали с Дерипаской. Представитель бизнесмена подтвердил РИА Новости факт проведения обысков, заявив, что дома принадлежат родственникам Дерипаски и что обыски связаны с санкциями США.
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сша, в мире, вашингтон (город), нью-йорк (город), олег дерипаска, министерство юстиции сша, министерство финансов сша, фбр, россия
19:26 19.10.2021 (обновлено: 21:51 19.10.2021)
Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников Дерипаски
Минюст США отказался комментировать обыск в доме родственников бизнесмена Дерипаски