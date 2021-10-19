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Более 12 тысяч именных деревьев в честь рождения детей посажено в Москве
Более 12 тысяч именных деревьев в честь рождения детей посажено в Москве - РИА Новости, 19.10.2021
Более 12 тысяч именных деревьев в честь рождения детей посажено в Москве
Более 12 тысяч деревьев высажено в Москве по программе "Наше дерево" за последние три года, и число заявок растет, сообщил руководитель департамента... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:32
2021-10-19T14:32
2021-10-19T14:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
антон кульбачевский
деревья
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 12 тысяч деревьев высажено в Москве по программе "Наше дерево" за последние три года, и число заявок растет, сообщил руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.По программе "Наше дерево" с 2019 года горожане могут бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка."За два года по заявке жителей высажено 7420 деревьев, из них 2376 деревьев в 2019 году и 5044 - в 2020 году на территории 27 парков. В этом году высажено, пока акция ещё не закончена, в настоящее время 4716 деревьев и будет высажено ещё 3751", - рассказал Кульбачевский во вторник во время высадки деревьев в Серебряном бору.Он также отметил, что количество заявок на высадку деревьев по программе "Наше дерево" в Москве увеличивается практически в два раза.
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москва, антон кульбачевский, деревья, городское хозяйство москвы