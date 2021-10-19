https://ria.ru/20211019/covid-19-1755195035.html

Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19

Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021

Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдать санитарные требования и сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:43

2021-10-19T13:43

2021-10-19T13:55

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдать санитарные требования и сделать прививку от коронавируса."С учетом осложнения ситуации с коронавирусом нам всем нужно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Очень важно сделать прививку. Это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь нашим врачам", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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