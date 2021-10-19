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Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19 - РИА Новости, 19.10.2021
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдать санитарные требования и сделать прививку от коронавируса. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:43
2021-10-19T13:43
2021-10-19T13:55
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михаил мишустин
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости соблюдать санитарные требования и сделать прививку от коронавируса."С учетом осложнения ситуации с коронавирусом нам всем нужно неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Очень важно сделать прививку. Это не только забота о себе и своих близких, но и большая помощь нашим врачам", - сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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13:43 19.10.2021 (обновлено: 13:55 19.10.2021)
Мишустин призвал вакцинироваться от COVID-19
Мишустин напомнил о важности соблюдения сантребований и вакцинации от COVID-19