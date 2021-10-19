https://ria.ru/20211019/covid-19-1755188906.html
Онищенко одобрил усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве
Онищенко одобрил усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.10.2021
Онищенко одобрил усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве
Ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности сегодня является правильным решением, особенно в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом, считает РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T13:22
2021-10-19T13:22
2021-10-19T13:22
распространение коронавируса
общество
москва
геннадий онищенко
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_7d11b71299222338f8c02588b4b52181.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности сегодня является правильным решением, особенно в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом, считает экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.Согласно данным оперштаба, за сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек. Как ранее рассказал РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, теперь контролеры в метро и наземном транспорте Москвы оформляют нарушение как за отсутствие маски в целом, так и за спущенную с органов дыхания маску. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей."Сегодня при росте заболеваемости коронавирусом, и прежде всего в Москве, меры … ужесточаются. И я считаю, что это правильное решение - не просто провозгласить их. Никто же не отменял маски. Сейчас ужесточается контроль, и это правильно, что он ужесточается, особенно в транспорте и прежде всего. конечно, в метрополитене", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что "коронавирусные мероприятия" аналогичны гриппозным. Поэтому, по его оценкам, Россия пройдёт гриппозный период 2021-2022 года "на тех же цифрах", что и в прошлом году.
https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754855118.html
https://ria.ru/20211018/shtraf-1755062593.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597677072_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e80aca15d2f401247eb58c46263db4e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, геннадий онищенко, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Онищенко одобрил усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве
Онищенко назвал усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве правильным решением