https://ria.ru/20211019/covid-19-1755188906.html

Онищенко одобрил усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве

Онищенко одобрил усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве - РИА Новости, 19.10.2021

Онищенко одобрил усиление мер безопасности по COVID-19 в Москве

Ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности сегодня является правильным решением, особенно в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом, считает РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T13:22

2021-10-19T13:22

2021-10-19T13:22

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ужесточение контроля за соблюдением мер безопасности сегодня является правильным решением, особенно в Москве на фоне роста заболеваемости коронавирусом, считает экс-глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.Согласно данным оперштаба, за сутки в Москве госпитализировано 1 598 человек с COVID, на ИВЛ находятся 639 человек. Как ранее рассказал РИА Новости руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов, теперь контролеры в метро и наземном транспорте Москвы оформляют нарушение как за отсутствие маски в целом, так и за спущенную с органов дыхания маску. Штраф за отсутствие маски составляет 5 тысяч рублей."Сегодня при росте заболеваемости коронавирусом, и прежде всего в Москве, меры … ужесточаются. И я считаю, что это правильное решение - не просто провозгласить их. Никто же не отменял маски. Сейчас ужесточается контроль, и это правильно, что он ужесточается, особенно в транспорте и прежде всего. конечно, в метрополитене", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Бывший глава Роспотребнадзора подчеркнул, что "коронавирусные мероприятия" аналогичны гриппозным. Поэтому, по его оценкам, Россия пройдёт гриппозный период 2021-2022 года "на тех же цифрах", что и в прошлом году.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754855118.html

https://ria.ru/20211018/shtraf-1755062593.html

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