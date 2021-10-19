https://ria.ru/20211019/covid-19-1755150369.html

В Крыму впервые зарегистрировали более 600 заболевших COVID-19 за сутки

В Крыму впервые зарегистрировали более 600 заболевших COVID-19 за сутки - РИА Новости, 19.10.2021

В Крыму впервые зарегистрировали более 600 заболевших COVID-19 за сутки

Новый антирекорд по выявленному за сутки числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму - более 600, сообщила пресс-служба минздрава республики. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T10:19

2021-10-19T10:19

2021-10-19T10:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости. Новый антирекорд по выявленному за сутки числу заболевших коронавирусной инфекцией зафиксирован в Крыму - более 600, сообщила пресс-служба минздрава республики. До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено 17 октября – 597. Максимум обновляется уже более двух недель подряд."За 18 октября зарегистрировано 604 случая новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении. За сутки протестированы на вирус 1 547 человек.Всего с начала пандемии в регионе выявлено 88 847 заболевших коронавирусом, выздоровели 74 592 человека, в том числе 543 за последние сутки. Умерли 2806 человек, в том числе за последние сутки – 17.

https://ria.ru/20211016/koronavirus-1754868360.html

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общество, республика крым, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм