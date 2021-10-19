https://ria.ru/20211019/blokadniki-1755160423.html

На поддержку блокадников направят почти четыре миллиарда рублей

На поддержку блокадников направят почти четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 19.10.2021

На поддержку блокадников направят почти четыре миллиарда рублей

Правительство России направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников, средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T11:10

2021-10-19T11:10

2021-10-19T11:13

правительство рф

россия

общество

михаил мишустин

блокада ленинграда (1941-1944)

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Правительство России направит почти 4 миллиарда рублей на поддержку ветеранов-блокадников, средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей, сообщается на сайте кабмина."Более 3,9 миллиарда рублей будет выделено на поддержку ветеранов, награждённых медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Такое распоряжение по указу президента подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Отмечается, что эти средства пойдут на финансирование единовременной выплаты в размере 50 тысяч рублей, предназначенной как для блокадников, живущих в России, так и для тех, кто проживает в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье, Латвии, Литве и Эстонии.Как подчеркивал Мишустин на заседании правительства 14 октября, всего такую поддержку получат более 75 тысяч человек. Добавляется, что принятое решение приурочено к 80-летию открытия Дороги жизни.

https://ria.ru/20210908/blokada-1749145559.html

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правительство рф, россия, общество, михаил мишустин, блокада ленинграда (1941-1944)