https://ria.ru/20211019/biznes-missiya-1755172390.html
РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении
РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении - РИА Новости, 19.10.2021
РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении
Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:08
2021-10-19T12:08
2021-10-19T12:08
экономика
армения
ереван
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750959250_0:250:3072:1978_1920x0_80_0_0_f59916b06528a875073a15b533c4d82f.jpg
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр.В понедельник ее открыли заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Ваче Тертерян."Мероприятие, организованное АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ), будет проходить с 18 по 20 октября 2021 года при поддержке Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении, в нем примут участие 24 российских экспортера и более 70 армянских компаний", - говорится в сообщении.Российские компании представят продукцию пищевой промышленности, сельхозтехнику, строительную технику, информационные технологии для различных отраслей промышленности, энергетику, машиностроение, медицину и фармацевтику.Так, например, в деловой миссии принимает участие производитель соков и детского питания "Сады Придонья", один из крупнейших производителей бакалеи АО "Тандер" (сеть "Магнит"), а также производитель уличного детского оборудования и детских игровых площадок компания "Микромир".Кроме того, пройдут индивидуальные выездные мероприятия для экспортеров.Соорганизаторами деловой миссии выступили министерство экономики Республики Армения и Торговое представительство РФ в Армении.
https://ria.ru/20211011/eksportery-1754020578.html
армения
ереван
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/14/1750959250_168:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_febf692749dcb922b74169895d53c37d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, армения, ереван, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости
. Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване
, сообщает Российский экспортный центр
.
В понедельник ее открыли заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Ваче Тертерян.
"Мероприятие, организованное АО "Российский экспортный центр
" (входит в ВЭБ.РФ), будет проходить с 18 по 20 октября 2021 года при поддержке Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении, в нем примут участие 24 российских экспортера и более 70 армянских компаний", - говорится в сообщении.
Российские компании представят продукцию пищевой промышленности, сельхозтехнику, строительную технику, информационные технологии для различных отраслей промышленности, энергетику, машиностроение, медицину и фармацевтику.
Так, например, в деловой миссии принимает участие производитель соков и детского питания "Сады Придонья", один из крупнейших производителей бакалеи АО "Тандер" (сеть "Магнит"), а также производитель уличного детского оборудования и детских игровых площадок компания "Микромир".
"За три дня запланировано провести порядка 250 целевых встреч между российским и армянским бизнесом, а также пленарную сессию на тему "Развитие экономического сотрудничества и партнерства – новые возможности взаимодействия между бизнесом двух стран", круглый стол "Состояние системы здравоохранения в Армении и перспективы выхода российских компаний на армянский рынок", - сообщает центр.
Кроме того, пройдут индивидуальные выездные мероприятия для экспортеров.
Соорганизаторами деловой миссии выступили министерство экономики Республики Армения и Торговое представительство РФ в Армении.