https://ria.ru/20211019/biznes-missiya-1755172390.html

РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении

РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении - РИА Новости, 19.10.2021

РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении

Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр. РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T12:08

2021-10-19T12:08

2021-10-19T12:08

экономика

армения

ереван

ао "российский экспортный центр"

российский экспортный центр (рэц)

россия

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр.В понедельник ее открыли заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Ваче Тертерян."Мероприятие, организованное АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ), будет проходить с 18 по 20 октября 2021 года при поддержке Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении, в нем примут участие 24 российских экспортера и более 70 армянских компаний", - говорится в сообщении.Российские компании представят продукцию пищевой промышленности, сельхозтехнику, строительную технику, информационные технологии для различных отраслей промышленности, энергетику, машиностроение, медицину и фармацевтику.Так, например, в деловой миссии принимает участие производитель соков и детского питания "Сады Придонья", один из крупнейших производителей бакалеи АО "Тандер" (сеть "Магнит"), а также производитель уличного детского оборудования и детских игровых площадок компания "Микромир".Кроме того, пройдут индивидуальные выездные мероприятия для экспортеров.Соорганизаторами деловой миссии выступили министерство экономики Республики Армения и Торговое представительство РФ в Армении.

https://ria.ru/20211011/eksportery-1754020578.html

армения

ереван

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, армения, ереван, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия