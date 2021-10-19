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РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении
РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении - РИА Новости, 19.10.2021
РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении
Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр. РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T12:08
2021-10-19T12:08
экономика
армения
ереван
ао "российский экспортный центр"
российский экспортный центр (рэц)
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр.В понедельник ее открыли заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Ваче Тертерян."Мероприятие, организованное АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ), будет проходить с 18 по 20 октября 2021 года при поддержке Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении, в нем примут участие 24 российских экспортера и более 70 армянских компаний", - говорится в сообщении.Российские компании представят продукцию пищевой промышленности, сельхозтехнику, строительную технику, информационные технологии для различных отраслей промышленности, энергетику, машиностроение, медицину и фармацевтику.Так, например, в деловой миссии принимает участие производитель соков и детского питания "Сады Придонья", один из крупнейших производителей бакалеи АО "Тандер" (сеть "Магнит"), а также производитель уличного детского оборудования и детских игровых площадок компания "Микромир".Кроме того, пройдут индивидуальные выездные мероприятия для экспортеров.Соорганизаторами деловой миссии выступили министерство экономики Республики Армения и Торговое представительство РФ в Армении.
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экономика, армения, ереван, ао "российский экспортный центр", российский экспортный центр (рэц), россия
12:08 19.10.2021
 

РЭЦ: более 20 российских экспортеров участвуют в бизнес-миссии в Армении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип АО "Российский экспортный центр"
Логотип АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Более 20 российских экспортеров принимают участие в Международной многоотраслевой деловой миссии в Ереване, сообщает Российский экспортный центр.
В понедельник ее открыли заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач и заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Армении Ваче Тертерян.
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"Мероприятие, организованное АО "Российский экспортный центр" (входит в ВЭБ.РФ), будет проходить с 18 по 20 октября 2021 года при поддержке Фонда "Центр поддержки инвестиций" Армении, в нем примут участие 24 российских экспортера и более 70 армянских компаний", - говорится в сообщении.
Российские компании представят продукцию пищевой промышленности, сельхозтехнику, строительную технику, информационные технологии для различных отраслей промышленности, энергетику, машиностроение, медицину и фармацевтику.
Так, например, в деловой миссии принимает участие производитель соков и детского питания "Сады Придонья", один из крупнейших производителей бакалеи АО "Тандер" (сеть "Магнит"), а также производитель уличного детского оборудования и детских игровых площадок компания "Микромир".
"За три дня запланировано провести порядка 250 целевых встреч между российским и армянским бизнесом, а также пленарную сессию на тему "Развитие экономического сотрудничества и партнерства – новые возможности взаимодействия между бизнесом двух стран", круглый стол "Состояние системы здравоохранения в Армении и перспективы выхода российских компаний на армянский рынок", - сообщает центр.
Кроме того, пройдут индивидуальные выездные мероприятия для экспортеров.
Соорганизаторами деловой миссии выступили министерство экономики Республики Армения и Торговое представительство РФ в Армении.
 
ЭкономикаАрменияЕреванАО "Российский экспортный центр"Российский экспортный центр (РЭЦ)Россия
 
 
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