https://ria.ru/20211019/bezopasnost-1755275168.html
Киев сорвал встречу рабочей группы по безопасности, заявил Грызлов
Киев сорвал встречу рабочей группы по безопасности, заявил Грызлов - РИА Новости, 19.10.2021
Киев сорвал встречу рабочей группы по безопасности, заявил Грызлов
Украина сорвала инициированное Луганском внеочередное мероприятие минского формата - встречу рабочей группы по вопросам безопасности, сообщил полпред РФ в... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T19:03
2021-10-19T19:03
2021-10-19T19:11
в мире
луганск
донецк (донецкая область)
борис грызлов
луганская народная республика
сцкк
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украина сорвала инициированное Луганском внеочередное мероприятие минского формата - встречу рабочей группы по вопросам безопасности, сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов."Сегодня, 19 октября, киевская сторона сорвала инициированное Луганском внеочередное мероприятие минского формата – встречу рабочей группы по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.Внеочередное заседание рабочей группы было инициировано в связи с похищением 13 октября украинскими силовиками представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в нарушение ранее предоставленных Киевом гарантий безопасности. Луганский представитель удерживается украинской стороной до настоящего времени."Поведение украинской стороны - это вопиющий случай нарушения всех возможных договоренностей и обязательств. Он серьезно подрывает доверие Донецка и Луганска и не способствует мирному урегулированию конфликта, в особенности на фоне продолжающихся обстрелов украинскими войсками территории Донбасса", - заявил Грызлов.
https://ria.ru/20211019/stskk-1755275614.html
луганск
донецк (донецкая область)
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в мире, луганск, донецк (донецкая область), борис грызлов, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия
19:03 19.10.2021 (обновлено: 19:11 19.10.2021)
Киев сорвал встречу рабочей группы по безопасности, заявил Грызлов
Грызлов: Киев сорвал внеочередную встречу минского формата в нарушение всех обязательств