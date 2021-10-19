https://ria.ru/20211019/bezopasnost-1755275168.html

Киев сорвал встречу рабочей группы по безопасности, заявил Грызлов

Киев сорвал встречу рабочей группы по безопасности, заявил Грызлов - РИА Новости, 19.10.2021

Киев сорвал встречу рабочей группы по безопасности, заявил Грызлов

Украина сорвала инициированное Луганском внеочередное мероприятие минского формата - встречу рабочей группы по вопросам безопасности, сообщил полпред РФ в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T19:03

2021-10-19T19:03

2021-10-19T19:11

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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Украина сорвала инициированное Луганском внеочередное мероприятие минского формата - встречу рабочей группы по вопросам безопасности, сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов."Сегодня, 19 октября, киевская сторона сорвала инициированное Луганском внеочередное мероприятие минского формата – встречу рабочей группы по вопросам безопасности", - говорится в заявлении.Внеочередное заседание рабочей группы было инициировано в связи с похищением 13 октября украинскими силовиками представителя Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в нарушение ранее предоставленных Киевом гарантий безопасности. Луганский представитель удерживается украинской стороной до настоящего времени."Поведение украинской стороны - это вопиющий случай нарушения всех возможных договоренностей и обязательств. Он серьезно подрывает доверие Донецка и Луганска и не способствует мирному урегулированию конфликта, в особенности на фоне продолжающихся обстрелов украинскими войсками территории Донбасса", - заявил Грызлов.

https://ria.ru/20211019/stskk-1755275614.html

луганск

донецк (донецкая область)

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, луганск, донецк (донецкая область), борис грызлов, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр, россия