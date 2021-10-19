https://ria.ru/20211019/bank-1755207505.html
ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества
ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества - РИА Новости, 19.10.2021
ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества
ВТБ одним из первых российских банков реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T14:22
2021-10-19T14:22
2021-10-19T14:22
экономика
новости компаний - экономика
втб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149546/86/1495468639_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_877a37f2784e3c630f1ea5f116f983fd.jpg
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. ВТБ одним из первых российских банков реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате, сообщает пресс-служба банка."В соответствии с процедурами кредитования клиентов крупного и среднего корпоративного бизнеса в банк ежегодно поступает порядка 1500 отчетов независимых оценщиков, что в среднем составляет около 225 тысяч бумажных страниц в год. Банк реализовал возможность предоставления клиентами отчетов об оценке стоимости залогов в формате электронного документа в соответствии с требованиями законодательства. Отчеты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) оценщика, которая проверяется банком на ее легитимность, после чего отчет принимается в работу", - говорится в пресс-релизе.По словам членаправления ВТБ Максима Кондратенко, переход на безбумажный документооборот – одна из важнейших целей стратегии банка по цифровой трансформации бизнеса."Кроме того, эта инициатива также легла и в основу нашей ESG-платформы, о создании которой мы объявили на прошлой неделе. Нововведение существенно сокращает трудозатраты на обработку отчетов об оценке залогового имущества – процедура обработки и получения информации станет в 3 раза быстрее, а количество возможных операционных ошибок будет минимизировано. Для клиентов модернизация процесса будет означать сокращение их совокупных издержек до 15 миллионов рублей в год", - отметил Кондратенко.
https://ria.ru/20211019/kredity-1755189958.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149546/86/1495468639_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_0073d139652e08c088956863cd387e0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, новости компаний - экономика, втб
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. ВТБ
одним из первых российских банков реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате, сообщает пресс-служба банка.
"В соответствии с процедурами кредитования клиентов крупного и среднего корпоративного бизнеса в банк ежегодно поступает порядка 1500 отчетов независимых оценщиков, что в среднем составляет около 225 тысяч бумажных страниц в год. Банк реализовал возможность предоставления клиентами отчетов об оценке стоимости залогов в формате электронного документа в соответствии с требованиями законодательства. Отчеты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) оценщика, которая проверяется банком на ее легитимность, после чего отчет принимается в работу", - говорится в пресс-релизе.
По словам членаправления ВТБ Максима Кондратенко, переход на безбумажный документооборот – одна из важнейших целей стратегии банка по цифровой трансформации бизнеса.
"Кроме того, эта инициатива также легла и в основу нашей ESG-платформы, о создании которой мы объявили на прошлой неделе. Нововведение существенно сокращает трудозатраты на обработку отчетов об оценке залогового имущества – процедура обработки и получения информации станет в 3 раза быстрее, а количество возможных операционных ошибок будет минимизировано. Для клиентов модернизация процесса будет означать сокращение их совокупных издержек до 15 миллионов рублей в год", - отметил Кондратенко.