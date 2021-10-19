https://ria.ru/20211019/bank-1755207505.html

ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества

ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества - РИА Новости, 19.10.2021

ВТБ перешел на электронный формат работы с оценщиками залогового имущества

ВТБ одним из первых российских банков реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате, сообщает пресс-служба РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T14:22

2021-10-19T14:22

2021-10-19T14:22

экономика

новости компаний - экономика

втб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149546/86/1495468639_0:131:3179:1919_1920x0_80_0_0_877a37f2784e3c630f1ea5f116f983fd.jpg

МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. ВТБ одним из первых российских банков реализовал возможность взаимодействия с независимыми оценочными организациями в электронном формате, сообщает пресс-служба банка."В соответствии с процедурами кредитования клиентов крупного и среднего корпоративного бизнеса в банк ежегодно поступает порядка 1500 отчетов независимых оценщиков, что в среднем составляет около 225 тысяч бумажных страниц в год. Банк реализовал возможность предоставления клиентами отчетов об оценке стоимости залогов в формате электронного документа в соответствии с требованиями законодательства. Отчеты подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) оценщика, которая проверяется банком на ее легитимность, после чего отчет принимается в работу", - говорится в пресс-релизе.По словам членаправления ВТБ Максима Кондратенко, переход на безбумажный документооборот – одна из важнейших целей стратегии банка по цифровой трансформации бизнеса."Кроме того, эта инициатива также легла и в основу нашей ESG-платформы, о создании которой мы объявили на прошлой неделе. Нововведение существенно сокращает трудозатраты на обработку отчетов об оценке залогового имущества – процедура обработки и получения информации станет в 3 раза быстрее, а количество возможных операционных ошибок будет минимизировано. Для клиентов модернизация процесса будет означать сокращение их совокупных издержек до 15 миллионов рублей в год", - отметил Кондратенко.

https://ria.ru/20211019/kredity-1755189958.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, новости компаний - экономика, втб