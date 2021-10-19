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В США намерены укреплять способность Украины сдерживать "агрессию" России
В США намерены укреплять способность Украины сдерживать "агрессию" России - РИА Новости, 19.10.2021
В США намерены укреплять способность Украины сдерживать "агрессию" России
Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать... РИА Новости, 19.10.2021
2021-10-19T11:11
2021-10-19T11:11
в мире
грузия
румыния
верховная рада украины
министерство обороны сша
ллойд остин
россия
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать "агрессию" России."Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал глава американского минобороны в Twitter.Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, также он собирается заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Украина и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211018/nato-1755050641.html
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в мире, грузия, румыния, верховная рада украины, министерство обороны сша, ллойд остин, россия
11:11 19.10.2021
 
В США намерены укреплять способность Украины сдерживать "агрессию" России

Глава Пентагона Остин призвал укреплять способность Украины сдерживать "агрессию" России

© AP Photo / Alex BrandonМинистр обороны США Ллойд Остин
Министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
© AP Photo / Alex Brandon
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что прибыл в Киев, и в рамках своего визита хочет выразить приверженность США укреплению способности Украины сдерживать "агрессию" России.
"Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России", - написал глава американского минобороны в Twitter.
Ранее Пентагон сообщал, что глава ведомства в ходе визита на Украину, в Грузию и Румынию обсудит безопасность Черного моря, также он собирается заявить, что двери НАТО для Грузии и Украины открыты.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Украина и западные государства в последнее время выражали обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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В миреГрузияРумынияВерховная Рада УкраиныМинистерство обороны СШАЛлойд ОстинРоссия
 
 
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